Дебальцево сегодня, 23.12.2016: последние новости, обстановка сейчас

Обстановка в Дебальцево существенным образом накалилась несколько дней назад. Произошло это в результате попытки украинской армии прорвать оборону сил народного ополчения. Сделать они это не смогли, потеряв много человек из личного состава. Впрочем, данные потери никак не сказались на настрое силовиков, которые раз за разом пытаются что-то сотворить.Украинские каратели в очередной раз применили тяжелую артиллерию у Дебальцево, заявили в пресс-службе Народной милиции Луганской народной республики.В народной милиции отметили, что Киев продолжает демонстрировать неготовность к мирному диалогу."Несмотря на относительное затишье, с утра 22 декабря, около 14.00 часов украинские силовики вновь применили крупнокалиберную - 152-мм - артиллерию, выпустив по нашим позициям более 30 снарядов», - заметил в военном ведомстве ЛНР.Власти Луганска выразили опасения, что Украина не намерена соблюдать намеченный на 24 декабря режим прекращения огня в Донбассе.Из самых последних оперативных данных следует, что киевские силовики шесть раз обстреляли позиции Народной милиции Луганской народной республики. Об этом рассказали в оборонном ведомстве ЛНР.ВСУ четырежды подвергли обстрелу район села Калиновка. Они стреляли с направления Светлодарска и поселка городского типа Луганское. Применялись артиллерийские орудия калибра 152 мм и 120-мм и 82-мм минометы.С того же направления киевские силовики обстреляли район села Логвиново. Село Желтое попало под огонь, который велся с направления населенного пункта Лобачево. Украинские военные применили станковые гранатометы и стрелковое оружие.Украинские силовики стянули в район Ясиноватой гаубицы «Акация» и «Гвоздика», заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.В оперативном командовании отметили, что ВСУ продолжают стягивать к линии соприкосновения в Донбассе запрещенное минскими соглашениями вооружение."Наша разведка продолжает фиксировать усиление позиций ВСУ вблизи линии соприкосновения», - подчеркнул Басурин.Так, около Ясиноватой в селах Тоненькое и Первомайское разведкой ДНР были выявлены места дислокации четырех 152-мм самоходных гаубиц «Акация» и трех 122-мм самоходных гаубиц «Гвоздика». Кроме того, в поселке Ивановка были найдены 15 украинских РСЗО «Град».

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