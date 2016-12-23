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Убийство российского посла в Турции: преступника могли взять живым

Убийство российского посла в Турции: преступника могли взять живым
Хладнокровного убийцу российского посла в Турции Андрея Карлова можно было не убивать, а арестовать живым. Благодаря этому можно было бы выяснить все обстоятельства этого страшного преступления, в том числе и выйти на его заказчика.

Эксперты в данный момент склоняются к версии, что убийцу застрелили целенаправленным образом, дабы максимально осложнить следствие по этому резонансному делу, которое, судя по всему, будет длиться ни один год. Вместе с этим не нужно сбрасывать со счетов и версию о том, что стрелявший в Карлова был фанатиком-одиночкой, коих в последнее время развелось достаточно большое количество.

Cаму операцию против Алтынташа проанализировал ветеран спецназа ФСБ «Альфа» подполковник запаса Андрей Попов. «Рассуждать в отрыве от места действия и обстоятельств конкретной операции всегда трудно. Однако очевидно, что к моменту, когда в дело вступили бойцы турецкого спецназа, стрелявший в посла уже обнаружил себя как преступник. На видео, которое я смотрел, также не видно, чтобы злоумышленник мешал выходу людей из здания или пытался захватить заложников. Возможности взять его живым были», - поведал офицер «Альфы».

Он считает, что этой возможностью не воспользовались либо из-за несогласованности действий турецких правоохранителей, либо из-за их непрофессионализма. «В таких случаях уже отработан механизм задержания: объекту стреляют в правое плечо, после чего он лишается возможности оказывать активное сопротивление, и далее его задерживают. Я не исключаю, что у Алтынташа могли быть сообщники в спецподразделениях и службах безопасности Турции, и они решили его устранить, чтобы тот не смог дать пояснения следователям относительно всех обстоятельств преступления», — сказал Попов.

Что касается личности убийцы, то Мевлют Алтынташ родился в 1994 году в провинции Айдын. В 2014-м он окончил полицейскую школу в Измире и поступил на работу в спецназ в Анкаре - подразделение, участвующее в разгоне демонстраций. В момент убийства он был не при исполнении - но, по некоторым данным, использовал свой жетон, чтобы пройти с оружием на выставку, где выступал российский посол.

После произошедшего убийства последовала незамедлительная реакция российских властей. Президент страны Владимир Путин расценил случившееся в качестве провокации, направленной на срыв мирного процесса в Сирии и осложнение отношений между Россией и Турцией. В свою очередь отечественный МИД назвал убийство посла терактом.


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