Новости Украины сегодня, 23.12.2016: обзор событий дня, последние новости в Украине на сегодня, 23 декабря

На Украине происходит огромное количество событий, за которыми пристально следят как внутри страны, так и далеко за ее пределами. На сегодняшний день, 23 декабря, следует остановиться на следующих: украинцы требуют привлечь Петра Порошенко за вранье к ответственности. Савченко поплатилась за встречу с Захарченко. Участников АТО освободили от уголовного преследования.Петиция с предложением принять закон об ответственности президента Украины и депутатов Верховной рады за невыполнение предвыборных обещаний была размещена на сайте главы государства.Документ за один день поддержали 100 человек. Всего в течение 90 дней петиция должна набрать 25 тысяч голосов для рассмотрения президентом.Также на сайте была размещена еще одна петиция, суть которой заключается в том, чтобы поменять обычного учителя с повышенной зарплатой жизнью с депутатом Верховной рады на один месяц. Авторы документа предложили сделать из эксперимента реалити-шоу и назвать его «Жить по-новому».В последнее время, будет уместно напомнить, рейтинги Петра Порошенко стремительно скатываются вниз. Все больше украинских граждан высказывает недовольство той деятельностью, что он осуществляет на главном государственном посту в Украине.Бывшую летчицу и депутата Рады Надежду Савченко исключили из парламентской делегации ПАСЕ. По мнению украинских депутатов, она позорит страну и угрожает ее национальной безопасности.Решение об исключении Савченко из парламентской делегации ПАСЕ приняла Верховная рада. За него проголосовали 237 парламентариев при 226 минимально необходимых. Инициировали голосование народные избранники разных политических взглядов. Внефракционный депутат Виталий Куприй сказал, что Савченко позорит Украину и угрожает национальной безопасности страны."Мы хотим обезопасить государство, наши вооруженные силы, мы просто хотим обезопасить наших военных", - отметил другой народный избранник, депутат от "Народного фронта" Юрий Береза.В постановлении Верховной рады названа формальная причина исключения Савченко из делегации ПАСЕ. Согласно документу, она специально была избрана туда - ради ее освобождения из заключения в России. Получается, что сейчас присутствие скандальной летчицы в европейском парламенте Украине уже не нужно.После того как Савченко была помилована Владимиром Путиным и вернулась на Украину, она часто подвергалась критике за свои высказывания, противоречащие официальной линии Киева. В начале декабря Надежда Савченко тайно встречалась в Минске с лидерами провозглашенных ЛНР и ДНР. Спустя несколько дней фракция "Батькивщина" в украинском парламенте исключила изменницу из своего состава.Ранее сообщалось о том, что 21 декабря скандальный депутат потеряла свое место в зале заседаний Верховной рады - бывшие соратники отсадили ее подальше от себя. Нынешний сосед летчицы - Владимир Парасюк - скандалист и русофоб, который цинично прокомментировал убийство российского посла в Анкаре.22 декабря Верховная Рада Украины приняла закон, освобождающий от уголовной ответственности участников антитеррористической операции в Донбассе. За соответствующий законопроект №1707 проголосовали 226 депутатов - это минимальное, но всё-таки достаточное для его утверждения количество.Согласно тексту законопроекта, от наказания освобождаются, во-первых, те военнослужащие, которые признаны виновными в совершении преступлений, но для которых приговоры не вступили в законную силу (например, чьи дела находятся в апелляции), во-вторых, те, кто не совершал особо тяжких преступлний против жизни и здоровья граждан. В то же время, под амнистию не попадают военнослужащие, признанные виновными в дезертирстве, присвоении оружия и военной техники, умышленном уничтожении военного имущества и коррупционных преступлениях.Также амнистия не распространяется на лиц, осуждённых за умышленные убийства или доведение до самоубийства, похищения людей, захват заложников, изнасилования, разбои, грабежи при отягчающих обстоятельствах, бандитизм, терроризм и тому подобное. Ранее министр юстиции Павел Петренко заявил, что с начала года по так называемому «закону Савченко» на свободу вышло около тысячи убийц.«За этот неполный год вышла тысяча убийц, и в места лишения свободы вернулись уже 10%. То есть человек вышел, несколько месяцев побыл на свободе, совершил убийство. Есть такие, которые совершили два убийства и снова вернулись в тюрьму. Это просто не укладывается в голове», - поведал министр.Помимо этого Петренко заметил, что за законопроект проголосовали «на волне популизма», что было большой ошибкой. Теперь его министерство предлагает изменить его таким образом, чтобы один день в СИЗО за два в тюрьме засчитывался только для людей, которые совершили легкие или средней тяжести преступления, но не для тех, кто совершил тяжелое преступление. Однако Верховная Рада отказывается поддержать эти изменения.

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