Новости России и мира сегодня, 23.12.2016: обзор главных событий, актуальные новости России и мира на сегодня, 23 декабря

Последние новости России и мира, которые в той или иной мере перекликаются между собой, информируют сегодня, 23 декабря, о следующих событиях: Владимир Путин признан самой обсуждаемой персоной года. Западные параноики усмотрели холодную войну в Москве. В Соединенных Штатах Америки ответили на утверждение Путина о непобедимости российской армии.Российский президент Владимир Путин расположился на первом месте в рейтинге персон, которые чаще всего упоминаются в прессе. Подсчитано, что в текущем году журналисты говорили и писали о президенте РФ два миллиона раз.Составитель списка самых упоминаемых персон - компания "Медиалогия" - сообщила, что рейтинг построен по количеству статей и репортажей в российских СМИ на основе базы, включающей порядка 35 тысяч наиболее влиятельных источников. Среди них - ведущие телеканалы, радиостанции, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-издания.В 2016 году имя российского президента упоминалась в СМИ около двух миллионов раз. Такая популярность связана с тем, что Владимир Путин занимает высшую должность в стране, он практически каждый день участвует в государственных мероприятиях, много ездит по России, совершает зарубежные визиты.Глава государства быстрее остальных политиков и чиновников реагирует на значимые события в общественной и политической жизни. Напомним, что в 2016 году Путин также был назван самым влиятельным человеком года по версии американского журнала Forbes.На втором месте - премьер Дмитрий Медведев. Он упоминался в российских СМИ почти 600 тысяч раз в уходящем году. Вторая государственная должность в России и значимость работы правительства в жизни страны - причины медиауспеха Дмитрия Медведева. Помимо этого, премьер возглавляет самую популярную в стране партию "Единая Россия". Его поездки по стране, общение с россиянами, активность в соцсетях и остроумные инициативы помогли занять одну из верхних строчек рейтинга самых упоминаемых персон.Тройку лидеров замыкает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Российские издания и телеканалы опубликовали в 2016 году более 250 тысяч заявлений пресс-секретаря президента. Дмитрий Песков - главный ньюсмейкер президента, доносящий до журналистов и общества позицию Кремля по важным социальным и политическим вопросам.Крупнейшая американская телевещательная сеть CNN рассказала об интересных достопримечательностях российской столицы, которые стоило бы посетить каждому иностранному туристу. По мнению телеканала, в них сполна можно прочувствовать эпоху холодной войны.Как отмечает издание, таких мест в Москве и области довольно много. "Несмотря на то, - утверждает CNN, - что в современной российской столице огромное количество модных и дорогих бутиков с западными брендами, в ней до сих пор можно почувствовать "эпоху паранойи", когда США и СССР стояли на грани ядерной войны".Для того, чтобы почувствовать эту атмосферу, CNN советует посетить Музей холодной войны "Бункер-42" на в районе Таганки. "Если бы он не существовал на самом деле, его могли бы изобрести художники-оформители "Доктора Стрейнджлава", – заявляет американский телеканал. Кроме того, CNN рекомендует совершить визит в Музей космонавтики на ВДНХ, Музей истории военно-морского флота, а также Музей авиации в подмосковном Монино.Напомним, ранее по версии международного туристического издательства Lonely Planet российская столица заняла девятую строчку в списке лучших городов для туризма. Среди аргументов в пользу посещения Москвы издание выделило улучшение транспортной и пешеходной инфраструктуры, а также дешевизну.Высокий потенциал российской столицы признали и в крупной интернациональной консалтинговой компании PwC (PriceWaterhouseCoopers). В составленном списке лучших городов мира Москва заняла 22-ю строчку. Эксперты корпорации оценили уровень экономической активности в городе, развитие инфраструктуры, количество культурных мероприятий, инноваций и общий уровень счастья жителей мегаполиса.Слова Владимира Путина о силе российского оружия задели за живое американскую сторону, и в Госдепе оперативно, устами Джон Кирби, прокомментировали слова президента РФ.«Я не думаю, что за всю историю человечества были вооруженные силы столь же обороноспособные, умные и сильные, как Вооруженные силы США сейчас», - так сказал репортером официальный представитель Государственного департамента США.Напомним, что столь горькие для Соединенных Штатов слова Владимир Путин сказал в четверг. Российский лидер заявил, что вооруженные силы нашей страны сейчас превосходят силы любого потенциального агрессора.Однако, как подчеркнул президент, работать всегда есть над чем, и ни к в коем случае нельзя расслабляться. Надо постоянно модернизировать армию и флот, - поведал отдельно Путин.

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