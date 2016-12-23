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Сирия 23 декабря 2016: новости сегодня, сводки Алеппо и Пальмиры, ситуация и карта сейчас, 23 декабря, обзор военных действий в Сирии 23.12.2016, за последний час новости о войне в Сирии

Сирия 23 декабря 2016: новости сегодня, сводки Алеппо и Пальмиры, ситуация и карта сейчас, 23 декабря, обзор военных действий в Сирии 23.12.2016, за последний час новости о войне в Сирии
Жители Алеппо не скрывают своего счастья, сетуя на то, что последние пять лет они жили надеждой на то, что город удастся очистить от боевиков. Тем временем, ситуация в других населенных пунктах Сирии вызывает опасения из-за продолжающихся боевых действиях. Дело в том, что террористы раз за разом обстреливают мирные территории, совсем не думая о последствиях.

Новости Сирии сегодня, 23 декабря 2016

Создание специальной мониторинговой миссии в Алеппо не предусмотрено принятой Советом Безопасности ООН резолюции по Сирии. Об этом сообщил постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин.

"Речь не идет о создании какой-то специальной мониторинговой миссии. Речь о том, чтобы ООНовцы должны иметь какой-то способ - об этом еще предстоит договориться - наблюдать за тем, что там происходит, - пояснил Чуркин. - Это может быть очень простая операция по периодическому посещению ООНовцами тех или иных восточных районов Алеппо".

Вместе с тем российский постпред сообщил, что конкретные параметры работы наблюдателей ОНН в Алеппо будут определены в ближайшие дни. "В ближайшие дни предстоит работа над теми предложениями, которые представит генеральный секретарь по тому, как будет организована работа ООНовцев в Восточном Алеппо", - добавил Чуркин.

Совместное заявление России, Ирана и Турции по итогам переговоров, прошедших в Москве, окажет содействие в возобновлении межсирийских переговоров в Женеве, заявил спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

Наблюдатели Организации Объединенных Наций могут быть незамедлительно размещены в Алеппо в соответствии резолюцией, принятой Совбезом ООН, заявил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. «У нас уже есть около 100 человек, большинство - граждане Сирии. Они могут быть размещены немедленно, как только будут созданы необходимые условия», – сказал он. Он отметил, что персонал для оказания гуманитарной помощи также будет предоставлен Сирийским Красным арабским полумесяцем и Международным комитетом Красного Креста.

Пан Ги Мун заявил, что принятая Совбезом ООН декларация «очень воодушевляет», она продемонстрировала «единство и солидарность». «Я приветствую совместное заявление и считаю его полезным в деле содействия возобновлению межсирийских переговоров в Женеве 8 февраля», - заявил Генеральный секретарь.

Турецкая армия и боевики исламистских группировок из коалиции "Щит Евфрата" предприняли вторую попытку штурма город Аль-Баб на севере сирийской провинции Алеппо. Сначала по позициям терр. группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) нанесли удары самолеты ВВС Турции и американской коалиции, затем вперед пошли штурмовые группы ССА и турецкого спецназа под прикрытием бронетехники.

На этот раз турецко-исламистские войска попытались пробиться в черту города с западного и юго-западного направлений. Активные бои продолжались в течение дня в районе городского госпиталя Аль-Фарук и на самой окраине частично брошенной жилой застройки. Авиация нанесла также несколько ударов по тылам боевиков непосредственно в городе. Террористы заявили о гибели мирных жителей.

В ходе боевых действий террористы контратаковали с помощь заминированного автомобиля. В результате взрыва и боев, по данным ИГ, в течение дня было убито до 50 боевиков ССА и турецких военных, повреждено и уничтожено не менее трех единиц бронетехники (в том числе один танк).

Не смотря на массированные удары с воздуха, обстрелы из танков и артиллерии, к вечеру турецко-исламистской коалиции удалось достичь минимальных результатов. Под контроль турецкого спецназа перешел только госпиталь. Боевики ССА заявляют также о взятии части района Шейх Акиль и юго-западных окраин с школой Аль-Бахтари, однако скорее всего речь идет о взятии нескольких зданий на окраине для дальнейшего развития наступления.

Сводки Алеппо сегодня, 23.12.2016: новости последних часов

Жители города празднуют освобождение восточных кварталов от боевиков массовыми гуляньями, несмотря на непогоду.

По сообщениям очевидцев, несмотря на дождь и промозглый ветер в Алеппо на улицы вышли массы народа, включена праздничная иллюминация, слышны музыка, поздравления с освобождением. Многие из празднующих говорят о роли России в освобождении города.

«Я думала, этот день не настанет никогда. Мы ждали этого пять лет. Да здравствует Башар, да здравствуют Сирия и Россия!», - поведала одна из жительниц Алеппо.

Напомним, накануне командование Сирийской арабской армии заявило, что победа в Алеппо станет залогом победы над терроризмом в стране.

Операция по эвакуации десятков тысяч жителей из сирийского Алеппо, а также двух поселений в провинции Идлиб завершена, сообщила журналистам представитель Международного комитета Красного Креста Криста Армстронг.

По словам Армстронг, пожелавшие покинуть Алеппо жители были эвакуированы. Также, по ее данным, завершена эвакуация раненых и участников боевых действий.

Начальник пресс-службы Госдепартамента США Джон Кирби считает, что решение о дальнейшей судьбе переговоров по Сирии относится к компетенции ООН.

Кирби заявил, что у администрации США нет позиции относительно целесообразности переноса переговоров по мирному урегулированию в САР в Астану.

По его мнению, решающим в этом вопросе должно быть мнение специального посланника генерального секретаря ООН Стаффана де Мистуры.

Ранее в Госдепе назвали американскую армию сильнейшей в истории человеческой цивилизации. Это заявление стало ответом на слова Владимира Путина о превосходстве России над любым потенциальным агрессором.

Обзор военных действий в Сирии сейчас, 23 декабря

Боевики ИГ вновь безуспешно атаковали позиции правительственных сил в районе авиабазы Т-4 с восточных и юго-восточных направлений. В атаке приняли участи несколько VIBED и танков.

ВКС РФ многочисленными авиаударами поддерживали обороняющихся. Авиация коалиции у города Пальмира уничтожила 4 танка, укрытие для самолета, экскаватор и зенитную батарею ИГ.

В городе Латакия в больницу для детей с онкологическими заболеваниями передано около одной тонны гуманитарных грузов.

Бойцы сирийской армии и отряды ополченцев отбили в четверг атаки боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в 60 км к востоку от Алеппо.

Из уточненных данных следует, что бойцы правительственных войск ликвидировали более 120 террористов, а также их военно-транспортные средства. По словам представителя военного командования, боевики угрожали захватом летного училища в районе Дейр-Хафир.

Террористы запрещенной в России организации «Исламское государство» заживо сожгли двух турецких военнослужащих. Об этом сообщил Turkish Minute.

По данным портала, речь идет о двух военнослужащих, захваченных двумя неделями ранее недалеко от города Эль-Баб в северной части Сирии.

Боевики опубликовали видеозапись казни в аккаунтах социальных сетей, близких террористической организации.

Накануне сообщалось о больших потерях турецкой армии в противостоянии с боевиками «Исламского государства» в Алеппо.


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