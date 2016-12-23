Новороссия 23 декабря 2016: новости, сводки ополчения Новороссии, последние новости Дебальцево 23.12.2016, обстановка в ДНР и ЛНР на сегодня, обзор боевых действий в Донбассе 23 декабря

Пока Российская Федерация доставляет в Донбасс очередную партию гуманитарного груза, украинские силовики делают все возможное, чтобы максимально осложнить жизнь местного населения. Кроме непосредственных обстрелов, они еще идут и на различные провокации. В наибольшей степени ситуация ухудшилась на подступах к Дебальцево, где накануне завязались бои.Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова заявила, что Киев затягивает передачу 15 пленных сторонников ДНР, ссылаясь на технические причины. При этом все заявления украинской стороны не подкреплены официальными предложениями.Морозова добавила, что ранее техническая часть не составляла препятствий, поэтому причина заключается в нежелании украинской стороны осуществлять данную передачу. Она подчеркнула, что, несмотря на заявления Киева, ДНР делает шаги навстречу и передает украинских военнослужащих.«Громко заявляя о жестах доброй воли, а именно о передаче 15 человек республике, украинская сторона на встрече в Минске ссылается на технические причины, по которым якобы затягивается осуществление данной процедуры», - поведала омбудсмен ДНР.Отметим, что представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко сегодня заявила, что украинская сторона в ближайшие дни освободит из-под стражи 15 пленных сторонников ДНР в качестве акта гуманизма.Разгрузка автомобилей гуманитарного конвоя МЧС РФ завершилась на складах Луганска. Машины 59-го по счету гумконвоя начали движение обратно в Россию, сообщили в пресс-службе МЧС Луганской народной республики.«Разгрузка гуманитарных грузов завершена, колонна автомобилей МЧС России покинула Луганск и выдвинулась в сторону государственной границы», - сообщили в ведомстве.Ранее сообщалось, что сегодня 17 автомобилей МЧС РФ доставили в республику 160 тонн различных грузов. Российские спасатели привезли 18,7 тонны новогодних подарков, а также целевую гуманитарную помощь, в состав которой вошли ноутбуки, продукты питания, канцтовары, бытовая химия, игрушки.На площади Ленина появился ледяной герб Донецкой Народной Республики. Такой подарок городу сделал центр оптовой торговли "Мост", который совсем недавно открылся в Донецке. Ледяная скульптура собирает желающих сфотографироваться с произведением искусства. Об этом сообщил корреспондент Денис Григорюк на своей странице в соцсети. «Обещают сделать подсветку. Будем ждать и затем любоваться!», - написал он.Энергетики ДНР совершают подвиг, работая в Донбассе в условиях войны, заявил глава Донецкой народной республики Александр Захарченко.Захарченко обратился к энергетикам ДНР, поблагодарив за работу в непростых условиях - под регулярными обстрелами ВСУ. Их труд он сравнил с подвигом.«В военных условиях ваш труд - это настоящий подвиг, - заметил глава ДНР. - Вы - герои, и это не праздничное определение, а звание, заслуженное буднями».Он отметил, что сохранить энергетическую отрасль республики во время войны - это стратегическая задача.«Ведь энергия - это кровь промышленности, основного богатства Донбасса, - констатировал Захарченко. - Убежден, что с такими надежными людьми, как вы, все задуманное воплотится в жизнь».Украинские силовики нанесли минометный удар по населенному пункту Крутая Балка вблизи Ясиноватой. Об этом заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.«В населенном пункте Крутая Балка по мирным гражданам, приехавшим забрать свое имущество из вынужденно оставленных домовладений, был открыт огонь со стороны украинских силовиков из крупнокалиберного пулемета «Утес». К счастью, пострадавших нет», - уточнил Басурин.Ранее сообщалось, что украинские силовики возобновил обстрелы позиций армии ДНР в районе Дебальцево. По данным агентства, за минувшие сутки украинские силовики выпустили по позициям армии ДНР почти 380 артиллерийских снарядов калибра 122 и 152 мм и мин калибра 82 и 120 мм.50 военнослужащих ВСУ заплатили жизнями и здоровьем из-за желания президента Украины Петра Порошенко получить контроль над Дебальцево, заявил глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий.Плотницкий прокомментировал попытки прорыва ВСУ под Дебальцево. Он отметил, что силы Народной милиции ЛНР и бойцы ДНР умело и решительно отразили все атаки, однако без потерь не обошлось.«Только по счастливой случайности пока обошлось без жертв среди мирного населения», - добавил он, заметив, что ВСУ ведут обстрелы мирных районов.Плотницкий также обратил внимание на огромные потери в украинской армии.«Однако уже сейчас понятно, что очередная попытка блицкрига провалилась, - заметил Плотницкий. - Около 150 украинских военнослужащих заплатили своими жизнями и здоровьем за авантюризмУкраинские войска спешно снимают с консервации остаток советских стратегических ракетных комплексов «Точка-У», которые на данный момент считаются самым мощным средством поражения ВСУ.Об этом в Facebook сообщает Украинский милитарный портал. В публикации также размещено фото вероятно расконсервированного комплекса.В публикации отмечается, что среди всех ракетных комплексов, которые находятся на вооружении ВСУ, в аналогичном состоянии ранее не фиксировался ни один.Отметим, что ракетные комплексы «Точка-у» активно использовались украинскими карателями в боях 2014 года в Донбассе Правда, большинство ракет данного типа из-за своей древности не разорвалось. Тем не менее, в Вооруженных Силах Украины эти комплексы считаются самым мощным средством поражения. Вполне возможно, что расконсервированные «Точки-У» окажутся вполне в боевом состоянии.Украинская армия в первой половине дня обстреляла из тяжелой артиллерии село Спартак в северном пригороде Донецка.Об этом сообщил источник в силовых ведомствах ДНР.«Около 11:00 украинская сторона открыла огонь по селу Спартак из артиллерийских орудий калибра 152 мм», — сказал собеседник агентства.По данным источника, кроме того, под огнем украинских подразделений оказались окрестности Ясиноватой и село Ленинское Новоазовского района на юге страны.За минувший год сотрудники генпрокуратуры Луганской народной республики изъяли более 179 тысяч единиц оружия и боеприпасов, сообщил генеральный прокурор ЛНР Заур Исмаилов.На пленарном заседании Народного совета Исмаилов заявил, что в 2016 году на территории ЛНР изъято более 179 тысяч единиц оружия и боеприпасов. Оружие передали в оборонное ведомство республики. Исключением стали только вещественные доказательства.Исмаилов также сообщил, что по сравнению с 2015 годом вырос процент раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений с 12 до 57,4 процентов.

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