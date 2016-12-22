Новороссия 22 декабря, новости сегодня: сводки ополчения, последние новости Дебальцево 22.12.2016, обстановка в Донбассе на сегодняшний день

108.162.219.160

Тот массив военных действий, который накануне имел место быть рядом с Дебальцево, в очередной раз продемонстрировал неспособность украинской армии к достижению успеха на поле боя. Ополченцы отмечают разрозненность, с которой действовали силовики, подконтрольные Киеву, что и не позволило им прорвать ту внушительную оборону, что создали представители Новороссии.Обстрелы со стороны украинских силовиков на дебальцевком направлении в Донбассе продолжаются. Об этом заявили в штабе Народной милиции ЛНР."На дебальцевском направлении продолжаются ожесточенные бои. Имеются разрушения жилых домов в населенном пункте Дебальцево и Новогригоровка", - поведали в оборонном ведомстве ЛНР.Напомним, что вчера украинские каратели совершили очередную попытку прорыва в районе Дебальцево. Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов вечером, 21 декабря, заявил о занятии позиций ополченцев в районе Дебальцево украинскими войсками. Однако эта информация оказалась ложной.Минувшим вечером Дебальцево впервые с 2015 года был обстрелян со стороны ВСУ. Власти города подготовили более 30 бомбоубежищ на случай продолжительных атак.В Минобороны ДНР и ЛНР неоднократно заявляли об обострении ситуации в районе Дебальцево, так, минувшим вечером город был обстрелян впервые с 2015 года. В связи с этим городские власти подготовились к внештатной ситуации. По словам главы городской администрации Александра Рейнгольда, в Дебальцево действуют 30 бомбоубежищ, работают системы оповещения, есть авто с громкоговорителями и установками МЧС.Последний в уходящем году гуманитарный конвой министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации доставил в четверг в самопровозглашенную Донецкую народную республику 250 тонн детского питания, новогодних подарков и медицинских препаратов.Несколько десятков фур доставили в ДНР свыше 140 тонн детского питания, 72 тонны лекарств и примерно 10 тонн подарков для детей.Сообщается, что детское питание включает в себя пюре, каши, смеси. Это предназначено для семей с детьми возрастом до 3 лет. Медицинские препараты раздадут в больницы.Ночью ВСУ обстреляли из минометов контрольно-пропускной пункт «Майорск», расположенный на севере Горловки, сообщили в силовых структурах Донецкой народной республики.«Около полуночи ВСУ открыли огонь из минометов калибра 82 мм по контрольно-пропускному пункту «Майорск», - пояснил он.Наряду с минометами, украинские силовики использовали также вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие. Только из вооружения БМП украинской стороной было выпущено почти 60 снарядов.Украинские силовики сегодня ночью вели обстрел горловских поселков Зайцево, Молочное и шахты имени Гагарина, прямым попаданием снаряда поврежден один дом.«Украинские военные сегодня ночью обстреливали поселки Зайцево и Молочное на севере города и поселок шахты имени Гагарина на северо-западе Горловки, прямым попаданием поврежден один дом в Зайцево по улице Полетаева, 140», - уточнил и.о. главы горадминистрации Иван Приходько, добавив, что данных о пострадавших не поступало.Украинское военные с вечера 21 декабря выпустили по прифронтовым территориям Донецкой народной республики (ДНР) 210 мин, артиллерийских и танковых снарядов. По словам источника в силовом ведомстве ДНР, повреждения жилого фонда зафиксированы в окрестностях Ясиноватой.Согласно приведенным данным, огонь открывался по поселкам Зайцево, Широкая Балка под Горловкой, Старомихайловка, Александровка, Трудовские на западе Донецка, территории промзоны под Ясиноватой, окраинам Докучаевска, селам Спартака Ясиноватского района.И.о. главы администрации Ясиноватой Олег Моргун поведал, что в селах Минеральное сгорел жилой дом, Крутой Балке один жилой дом получил повреждения в результате обстрелов со стороны ВСУ.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/162667-news.html