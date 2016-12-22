Новости России и мира сегодня, 22 декабря: обзор событий дня, новости часа

108.162.219.160

В России и мире происходит большое количество событий, среди которых на сегодняшний день, 22 декабря, можно выделить следующие новостные моменты: после убийства российского посла в Турции охранники министров стали следить за действиями друг друга. Западные страны больше не скрывают то обстоятельство, что Владимир Путин победил в затянувшейся холодной войне.Встреча руководителей внешнеполитических ведомств России, Ирана и Турции прошла в условиях повышенного обеспечения безопасности. Связано это с недавним убийством российского посла в Анкаре. Более того, сотрудники охранных служб были вынуждены работать в условиях нервозности, следя друг за другом.Из-за произошедшей 19 декабря трагедии перед телохранителями министров была поставлена особая задача. Они должны были следить не только за общей обстановкой и политиками, но и друг за другом.Как видно на фотографиях со встречи, телохранитель иранского министра не выпускал из поля зрения своего турецкого коллегу, стоявшего рядом. А охранник российского министра контролировал обстановку, находясь у самых дверей в переговорном зале.Напомним, 19 декабря в Анкаре террорист под видом полицейского проник на выставку. Он расстрелял российского посла Андрея Карлова, выпустив в него 11 пуль.20 декабря в Москве прошла встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главами внешнеполитических ведомств Турции и Ирана - Мевлютом Чавушоглу и Джавадом Зафиром. По окончании переговоров Лавров заявил, что все три страны готовы стать гарантами в переговорах между властями Сирии и оппозицией."Иран, Россия и Турция выражают готовность способствовать выработке готовящегося соглашения между правительством Сирии и оппозицией и стать его гарантом", - сказал глава российского МИД. По его словам, "тройка" пригласила все другие страны, имеющие влияние на ситуацию "на земле", поступить таким же образом. "Настоящее соглашение поможет придать необходимый импульс для возобновления политического процесса в Сирии в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254", - уверен российский министр.Глава российского государства Владимир Путин является победителем в холодной войне. Такое мнение высказывают все чаще лидеры западных стран. В частности, глава РФ смог успешным образом пересмотреть положения "хаотичного постсоветского переходного периода" и завершить его, перевернув с ног на голову условия бескровного поражения СССР.25 лет назад СССР прекратил свое существование, холодная война закончилась. Москва проиграла, Вашингтон победил. Тогда казалось, что западная концепция управления - демократия, свободные рынки, права человека - показала себя как лучший, самый стабильный и высоконравственный способ управления. Было решено применить эту концепцию в новой России, пишет журналистка Юлия Йоффе в статье для Foreign Policy.Однопартийная система уступила место парламентской, появилась свободная пресса. В то же время западные бизнесмены хлынули в страну, чтобы сорвать куш, и заодно привезли с собой новые, вроде бы усовершенствованные способы ведения бизнеса. Западная продукция наводнила российский рынок.А Россия одновременно превратилась из ядерной сверхдержавы в "захолустную в плане культуры и геополитики страну", пишет автор. По ее словам, это стало мучительным унижением даже для самых ярых российских критиков Кремля. А некоторые консервативные российские мыслители считали, что переход России к демократии - это что-то вроде поражения.Однако Владимир Путин сумел "перевернуть все с ног на голову", утверждает издание. В декабре 2016-го российский президент празднует победу в затяжном окончании холодной войны. Он сумел успешно пересмотреть положения длительного и хаотичного постсоветского переходного периода. "Черту под 25 годами морального превосходства Запада подвело заключение ЦРУ, что кибервойска Путина пытались протолкнуть Трампа в президенты США", – пишет автор.Журналистка считает, что операция проводилась вовсе не ради Трампа, а чтобы доказать: Россия достаточно сильна, чтобы влиять на ход важнейших выборов в важнейшей стране мира. "После нескольких десятилетий, в течение которых Запад навязывал России свою политико-экономическую модель, Путин не только остановил ее продвижение, но и обратил его вспять. Великобритания покидает ЕС после того, как Фарадж, "гамельнский крысолов Брекзита", заявлял, что неизменно восхищается Путиным. Франция готовится выбрать пророссийского президента, а канцлер Меркель еле держится на своем посту под натиском российских киберармий", - пишет Йоффе.Владимир Путин протягивает руку традиционным союзникам США, пытаясь убедить их, что в новом мировом порядке существует не одна сверхдержава. "Есть одна сверхдержава, которая не решается выступать в этой роли. И другая - "старая и хромая" - которая не боится поступать решительно даже огромной ценой для себя", - подводит итог издание.Напомним, Юлия Йоффе недавно отметилась скандальным постом в Twitter. Журналиста российского происхождения работала в крупном американском издании Politico. Ее уволил за комментарий к новости о том, что дочь избранного президента США Иванка Трамп займет "место первой леди" в Белом доме. Йоффе заметила: либо Дональд Трамп состоит в интимной связи со своей дочерью, либо уклоняется от законов о кумовстве (текст был на английском языке с использованием ненормативной лексики). Позже "твит" удалили, журналистка принесла извинения.Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя инцидент, отметила, что это хороший пример "настоящей свободы слова" в Соединенных Штатах. Ведь после всех обвинений России в диктатуре и отсутствии демократии получается, что именно в США журналистам затыкают рот, а у корреспондентов не хватает смелости с этим спорить.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/162666-news.html