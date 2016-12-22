Новости Сирии сегодня, 22.12.2016: ситуация в Алеппо и Пальмире сейчас, обзор боевых действий в Сирии на сегодняшний день, 22 декабря

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Обзор военных действий в Сирии на сегодняшний день продолжает указывать на нестабильность ситуации в стране, которую искусственным путем доводят до точки кипения местные террористические группировки. До сего момента никто не берется с уверенностью прогнозировать, в какую сторону и когда развернется тот страшный силовой вариант кризиса, что наблюдается сегодня.Сирийская армия готовит все больше «неубиваемых» БМП для освобождения Пальмиры от террористов.Боевой опыт правительственных войск после Алеппо подсказывает военнослужащим все новые варианты модернизации техники. Сирийцы устанавливают на броню спаренные 23-миллиметровые орудия, встречаются также машины с 37-миллиметровыми зенитными пушками. Умельцы стараются максимально приспособить технику для защиты экипажа, БМП они превратили в настоящую штурмовую машину.Боевая машина пехоты получила круговую защиту из противокумулятивных экранов и это вполне оправдано, считают эксперты, так как боевики в Сирии часто используют реактивные гранаты, которые успешно блокируются именно этой броней.Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1074. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось - 94.За сутки зафиксировано 26 обстрелов со стороны вооруженных формирований в провинциях Дамаск (16), Алеппо (8) и Хама (2).Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.Создание специальной мониторинговой миссии в Алеппо не предусмотрено принятой Советом Безопасности ООН резолюции по Сирии. Об этом сообщил постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин."Речь не идет о создании какой-то специальной мониторинговой миссии. Речь о том, чтобы ООНовцы должны иметь какой-то способ - об этом еще предстоит договориться - наблюдать за тем, что там происходит, - пояснил Виталий Чуркин. - Это может быть очень простая операция по периодическому посещению ООНовцами тех или иных восточных районов Алеппо".Вместе с тем российский постпред сообщил, что конкретные параметры работы наблюдателей ОНН в Алеппо будут определены в ближайшие дни. "В ближайшие дни предстоит работа над теми предложениями, которые представит генеральный секретарь по тому, как будет организована работа ООНовцев в Восточном Алеппо", - добавил Чуркин.Целый ряд дипломатических представителей стран Организации исламского сотрудничества проведет встречу в саудовском городе Джедда, посвященной теме Сирии и в первую очередь гуманитарному кризису в Алеппо.Первый заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Кувейта шейх Саббах аль-Халед в четверг срочно отправился в Джедду для участия во встрече ОИС. Во встрече в Джедде участвует целый ряд министров исламских стран, в том числе глава МИД Турции Нуман Курмултуш.В среду наконец завершилась многодневная эпопея с вывозом исламистов из оставшихся подконтрольных боевикам районов Алеппо. 30 больших автобусов и около 10 микроавтобусов вывезли последнюю партию боевиков и членов их семей в провинцию Идлеб. В качестве ответной меры из блокированных в пр. Идлеб алавитских селений Фоа и Кафр-Ая вывезли около 1500 раненых и больных местных жителей.Красный Крест объявил о завершении эвакуации из Алеппо и объявил что на юго-востоке города "мирных жителей больше нет". Также в заявлении международной организации сказано, что "из Алеппо эвакуирован последний госпиталь", как будто медицинских учреждений и мирных жителей в подконтрольной армии части города нет. Заявление лишний раз свидетельствует, что в международных т.н. "гуманитарных" организациях всех, кто поддерживает правительственные войска за людей вообще не считают.Тема Алеппо в западных СМИ 21 декабря была заполнена "эпохальным событием" - "счастливым спасением от асадовских убийц и безжалостных русских бомб" 7-летней девочки Баны Алабед, от лица которой в твиттере велся происламистский блог. Семья Баны была вывезена из Алеппо днем ранее, а буквально через сутки она уже оказалась на приеме высших представителей власти Турции - главы МВД Мевлюта Чавушоглу и "партнера России" президента Эрдогана.По итогам активной совместной работы с Россией и Ираном из Алеппо удалось вывести в безопасные районы около 40 тысяч мирных жителей, заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым. «Это не далось нам легко», - уточнил турецкий политик.«Мы провели большое количество дипломатических контактов с Россией и с Ираном. В результате из зоны боевых действий эвакуировано 40 тысяч гражданских лиц, - объявил Йылдырым на встрече с активистами правящей партии Турции. - Те, кто не хочет прекращения войны в регионе, пользуются любой возможностью для того, чтобы вставить палки в колеса. Однако с помощью тесных контактов и дипломатических усилий нам удалось это сделать, и мы продолжаем нашу работу».Накануне утром турецкая армия и боевики исламистских группировок из коалиции "Щит Евфрата" предприняли вторую попытку штурма город Аль-Баб на севере сирийской провинции Алеппо. Сначала по позициям терр. группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) нанесли удары самолеты ВВС Турции и американской коалиции, затем вперед пошли штурмовые группы ССА и турецкого спецназа под прикрытием бронетехники.На этот раз турецко-исламистские войска попытались пробиться в черту города с западного и юго-западного направлений. Активные бои продолжались в течение дня в районе городского госпиталя Аль-Фарук и на самой окраине частично брошенной жилой застройки. Авиация нанесла также несколько ударов по тылам боевиков непосредственно в городе. Террористы заявили о гибели мирных жителей.В ходе боевых действий террористы контратаковали с помощь заминированного автомобиля. В результате взрыва и боев, по данным ИГ, в течение дня было убито до 50 боевиков ССА и турецких военных, повреждено и уничтожено не менее трех единиц бронетехники (в том числе один танк).Не смотря на массированные удары с воздуха, обстрелы из танков и артиллерии, к вечеру турецко-исламистской коалиции удалось достичь минимальных результатов. Под контроль турецкого спецназа перешел только госпиталь. Боевики ССА заявляют также о взятии части района Шейх Акиль и юго-западных окраин с школой Аль-Бахтари, однако скорее всего речь идет о взятии нескольких зданий на окраине для дальнейшего развития наступления.

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