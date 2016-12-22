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Теракт в Германии, грузовик протаранил людей в Берлине, новости: ход расследования

Теракт в Германии, грузовик протаранил людей в Берлине, новости: ход расследования
Страшный террористический акт в Германии, произошедший в Берлине несколько дней назад, напомнил о событиях во французской Ницце. Ведь в обоих случаях использовался внушительный грузовик для того, чтобы причинить максимальный урон невинным гражданам.

Как сообщается в Twitter организации SITE Intel Group, которая занимается отслеживанием сообщений исламистов в интернете, 12 человек погибли в Германии от рук одного из "солдат "Исламского государства". Данная новость не стала удивительной, так как почерк преступления полностью копирует то происшествие, что имело место быть не так давно во французской Ницце.

Тем временем, скандально известный журнал Charlie Hebdo представил карикатуру на случившийся теракт. На иллюстрации изображен пряничный домик, из которого высовываются многочисленные ружейные стволы. Картинка сопровождается надписью «Они не изменят наш образ жизни».

Ход расследования террористического акта указывает на то. что полицейские назвали имя главного подозреваемого. Уголовная полиция Германии официально назвала имя выходца из Туниса, который мог управлять грузовиком, въехавшим в толпу на рождественской ярмарке в Берлине. Подозреваемого зовут Анис Амри, ему 24 года.

Полиция пообещала 100 тыс евро вознаграждения за информацию о его местонахождении. Приметы подозреваемого: рост - 178 см, вес - около 75 кг, волосы черные, глаза карие. Амри может быть вооружен и опасен.

Амри родился в 1992 году в тунисском городе Татавин. Уже там он был известен как сторонник радикального ислама. В Европу он нелегально перебрался в 2011 году. У Амри было сразу три паспорта: тунисский, египетский и ливанский.

Амри приехал в Германию летом прошлого года. Сначала он поселился в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия и даже пытался получить политическое убежище, хотя в феврале этого года фактически переехал в Берлин.

Ходатайство Аниса Амри было отклонено еще в июне. После этого Амри должны были выслать, но Тунис долгое время затягивал процесс, не присылая необходимые документы. Они пришли только сейчас.

Подозреваемый объявлен в международный розыск. Полиция уже получила несколько сообщений от людей, видевших похожего человека, но ни одно из них не подтвердилось.108.162.219.160


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