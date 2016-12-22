Обстановка в Дебальцево: последние новости сегодня, 22 декабря 2016

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Ситуация вокруг Дебальцево несколько дней назад в очередной раз усугубилась и оказалась напряженной до предела. Случилось это по той причине, что украинские силовики предприняли новую попытку прорыва. Однако она не увенчалась успехом. Вместе с этим в глаза бросается то обстоятельство, что киевские каратели, несмотря на огромные потери личного состава, продолжают воевать.Представители Народной милиции ЛНР объявили о том, что обстрелы со стороны украинских силовиков на дебальцевском направлении в Донбассе не прекращаются. Бои под Дебальцево продолжаются с воскресенья.«На дебальцевском направлении продолжаются ожесточенные бои. Имеются разрушения жилых домов в населенном пункте Дебальцево и Новогригоровка», - уточнили в оборонном ведомстве народной республики.Напомним, в воскресенье, по заявлению представителей Народной милиции, украинский войска пошли на прорыв под Дебальцево, сумев застать силы ЛНР врасплох, однако после упорного боя, понеся потери, были вынуждены отойти. Со стороны ЛНР также были убитые и раненые.Ситуация под Дебальцево остается под контролем благодаря действиям российских офицеров из Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), заявили представители оперативного командования Донецкой народной республики (ДНР).В командовании ДНР подчеркнули, что обстрелы ВСУ в районе Дебальцево продолжаются, однако непростую ситуацию удается держать под контролем.«Ситуация могла бы быть хуже, если бы регулярно не вмешивались офицеры российского представительства в СЦКК, - рассказали в военном ведомстве республики. - На любое нарушение они оперативно запрашивают режим тишины. Именно это дает возможность контролировать ситуацию в этом районе».Власти Дебальцево предупредили жителей города, что опасность обстрела возникнет только в случае использования украинскими силовиками артиллерии. Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра Дебальцево Александр Рейнгольд.Он пояснил, что жители города обеспокоены действиями украинской армии на линии соприкосновения, а также опасаются артиллерийских ударов со стороны ВСУ. Рейнгольд добавил, что опасность обстрела Дебальцево возникнет только в том случае, если украинские силовики будут использовать дальнобойную артиллерию.«Дальнобойные орудия со стороны Светлодарска могут сюда добить», - уточнил Рейнгольд.Военнослужащие народной милиции ЛНР, получившие ранения в боях у Дебальцево, сейчас в стабильном состоянии, заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения ЛНР Игорь Соляник.«На сегодняшний день в лечебные учреждения поступило пять раненых военнослужащих с ранениями легкой и средней степени тяжести», - подчеркнул Соляник, подчеркнув, что есть контуженные однако их состояние стабильно.В больницах и поликлиниках медперсонал, который готов оказать помощь бойцам. Весь медперсонал - это специалисты, которые проходили боевые действия 2014 года. Медучреждения обеспечены лекарствами, как общими, так и сильнодействующими, на 100%.

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