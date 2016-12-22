Новости России и мира сегодня, 22.12.2016: обзор главных событий, актуальные новости России и мира на сегодня, 22 декабря

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Последние новости России и мира, актуальные на сегодняшний день, 21 декабря, а также перекликающиеся между собой, указывают на следующие события: Запад все чаще склоняется в варианту по снятию санкций с РФ в начале 2017 года. Российского посла в Турции убил бывший охранник Эрдогана. Спецслужбы следили за исполнителем теракта в Берлине еще с марта.В начале следующего года США сначала слабят антироссийские санкции, введенные из-за ситуации на Украине, а затем и вовсе пойдут по пути их полного снятия. Соответствующий прогноз высказывают эксперты.Авторитетное издание Bloomberg утверждает, что в пользу такого варианта развития событий высказались 55% опрошенных агентством экспертов. При этом еще в октябре этого года в пользу ослабления антироссийских санкций высказывались всего лишь 10% аналитиков.Однако избрание президентом США нацеленного на сотрудничество с Россией Дональда Трампа резко увеличило шансы к отмене экономических ограничений. В случае реализации такого сценария, отмечают эксперты, можно ожидать ускорения роста ВВП России на 0,2% в 2017 году и на 0,5% в 2018-м.Аналитики полагают, что пока точно не ясно, когда Вашингтон может пойти на ослабление антироссийских санкций. Произойдет ли это быстро, или Трампу придется мучительно преодолевать сопротивление части американского истеблишмента в этом вопросе. Тем не менее они считают, что в 2017 году с большой долей уверенности можно ожидать достижения определенного консенсуса по этому вопросу в Вашингтоне и ослабления экономических ограничений против Москвы.Об отмене санкций сегодня высказалась также председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее мнению, есть большая вероятность по прогрессу в деле ослабления антироссийских экономических ограничений. "Я уверена, что в следующем году, безусловно, санкции будут ослабляться и сниматься". При этом она отметила, что подобные ограничения - это атавизм и пережиток времени, и "все об этом понимают". Кроме того, глава верхней палаты российского парламента заявила, что не чувствует никакой изоляции из-за санкционного режима.Напомним, США и Евросоюз ввели экономические санкции против России в 2014 году в связи с присоединением Крыма и ситуацией на востоке Украины.Убивший в понедельник в Анкаре российского посла Андрея Карлова киллер как минимум восемь раз обеспечивал безопасность президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает влиятельная турецкая газета Hurriyet.По данным издания, 22-летний Мевлют Мерт Алтынташ охранял президента страны на различных мероприятиях начиная с июля этого года. Как сообщается, он официально не входил в личную охрану главы турецкого государства, однако активно привлекался к полицейским операциям подобной направленности.При этом издание сообщает, что располагает информацией о том, что во время попытки военного переворота в Турции в ночь на 15 июля Алтынташ сообщил о плохом самочувствии и отпросился с работы. Чем он занимался после этого, неизвестно.В то же время приходят сообщения, что ответственность за убийство российского посла взяла на себя вооруженная сирийская группировка "Джейх аль-Фатх". Ее члены сражаются с правительственной армией на фронтах гражданской войны в этой стране.Тем временем, в социальных сетях появилась фотография, на которой президент Турции здоровается за руку с молодым мужчиной в полицейской форме. Как сообщается, это и есть убийца дипломата.Андрей Карлов был убит выстрелом в спину в понедельник, 19 декабря, на открытии посвященной России выставки в местной Галерее современного искусства. Сообщается, что похороны посла пройдут завтра, 22 декабря. В мероприятии будет принимать участие президент России Владимир Путин, который перенес на пятницу запланированную ранее на четверг свою пресс-конференцию.Наблюдение за предполагаемым исполнителем теракта на рождественской ярмарке в Берлине со стороны властей длилось несколько месяцев, сообщает ряд западных СМИ.Как рассказала прокуратура Берлина, расследование в отношении выходца из Туниса Аниси Амри, которого подозревают в совершении теракта, началось еще 14 марта, когда было получено предупреждение о федеральных властей. По данным властей земли Северная Рейн-Вестфалия, Амри мог готовить взлом с целью ограбления, чтобы добыть деньги на оружие.Также есть данные, что Амри связан с наркоторговлей, в частности в Берлине. Однако однозначных доказательств его вины найдено не было, поэтому слежка была прекращена.В заключении напомним о том, что теракт произошел в понедельник вечером на рождественском рынке в Берлине, когда грузовик протаранил толпу. 12 человек погибли, 48 получили ранения.

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