Новости Украины сегодня, 22.12.2016: обзор главных событий дня, последние новости в Украине на сегодня, 22 декабря

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Последние новости Украины на сегодняшний день, 22 декабря 2016 года, сообщают о множестве событий, среди которых выделяются следующие: украинские граждане в массовом порядке восстают против Бандеры. Военнослужащие украинской армии назвали бесполезными американские беспилотники. Кремль полагает, что Киев завел ситуацию в Донбассе в тупик.Жители украинской столицы направили в городскую администрацию петицию с требованием переименовать проспект Степана Бандеры. Киевляне в массовом порядке не хотят видеть в столице Украины название, порочащее историю страны, так как уверены, что проспекту следует дать имя князя Владимира Великого.Петиция о переименовании скандального проспекта набрала необходимые для ее рассмотрения городскими властями 10 тысяч подписей. "Фигура Владимира Великого создала большую, мощную и духовную православную державу. Киевляне просто должны отметить на карте города его имя", - сказал автор документа Константин Загородний. Активист отметил, что личность Степана Бандеры для большинства украинских граждан является провокационной.Администрация Киева отреагировала на требование горожан довольно странно: управляющий делами секретариата Киевсовета Игорь Хацевич заявил, что документ необходимо проверить на объективность. "Если петиция поступит к рассмотрению, то это вовсе не означает, что проспект Бандеры изменит название", - добавил чиновник.Согласно ранее принятому решению Киевсовета, любая электронная петиция подлежит рассмотрению при условии сбора не менее 10 тысяч подписей граждан в течение не более трех месяцев со дня ее обнародования.Нынешняя петиция с требование избавить Киев от имени идеолога украинского национализма – не первая. Два с половиной месяца назад аналогичный документ собрал в Сети более 10 тысяч подписей, необходимых для рассмотрения городскими властями. Однако, администрация не обратила на него внимания, тем самым, нарушив собственное же решение.Желание киевлян избавиться от навязанной им властями символики подтверждают и данные социологических исследований. Недавно проводился опрос среди своих украинцев о самом выдающемся деятеле в истории Украины. Первое место занял князь Владимир - за него проголосовало 43% опрошенных.До августа 2016 года проспект Бандеры в Киеве назывался Московским проспектом. Однако в июле Киевсовет проголосовал за его переименование, а 3 августа мэр города Виталий Кличко подписал соответствующее постановление.В мае 2015 года на Украине вступил в силу закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий, в частности, пропаганду советской символики. Город Днепропетровск был переименован в Днепр, Кировоград стал Крапивницким, более сотни городов, сел, улиц и площадей также сменили свои названия. Помимо этого, на Украине снесли практически все памятники Ленину и другим советским государственным деятелям.Советник начальника Генштаба ВСУ Натан Хазин жестко раскритиковал полученные от США разведывательные беспилотные аппараты Raven RQ-11B Analog Raven Systems за неэффективность.«С самого начала это было неправильное решение использовать эти беспилотники», - подчеркнул Хазин, высказывая явный настрой против принятия подобного решения.Среди недостатков беспилотников советник назвал отсутствие защиты от современных средств радиоэлектронной борьбы. По словам Хазина, уязвимость аппаратов позволяет неприятелю вычислить позиции украинских военных. Также эксперт указал на малый срок работы батареи, из-за чего беспилотник не может вести разведку артиллерийских батарей противника.Хазин отметил, что если бы это зависело от него, то все 72 американских беспилотника были бы отправлены в США.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал переговоры подгрупп Трехсторонней контактной группы в Минске. По его словам, Минским соглашениям нет альтернативы, но Украина их не выполняет.«Минские соглашения не выполнены. Киев или не хочет, или не способен выполнить Минские соглашения. С другой стороны, это единственная основа, которая есть у всех - и конфликтующих сторон, то есть Киева и Донбасса, и у тех сторон, которые являются гарантами этих соглашений, то есть имеются в виду другие страны "нормандской четверки", включая РФ», - поведал Песков.Пресс-секретарь российского президента отметил, что на линии соприкосновения продолжаются бои и провокации ВСУ.«Это не способствует формированию атмосферы для выхода на решение. Президент России поддерживает "нормандский формат", он неоднократно говорил о необходимости продолжать работать в этом формате. Но на высшем уровне все-таки необходимо фиксировать какие-то достижения. Сейчас мы испытываем очень серьезный дефицит достижений на пути украинского урегулирования», - подчеркнул Песков.Официальный представитель Кремля отдельно заявил, что единственным способом начала урегулирования ситуации в Донбассе должно быть выполнение Украиной Минских соглашений.«Мы категорически не согласны с постановкой вопроса, когда некоторые наши партнеры говорят, что, якобы Москва должна делать какие-то шаги в плане реализации минских договоренностей. Москва не является участницей этого конфликта. Минские договоренности должны выполняться со стороны представителей Донбасса и Киева. Поэтому мы находимся в процессе ожидания», - сказал Песков.Ранее в Минске в очередной раз не смогла приступить к работе экономическая подгруппа Трехсторонней контактной группы. В свою очередь, гуманитарная подгруппа по Украине была более результативна. Ей удалось достичь ряда договоренностей в вопросе обмена пленными. Об этом сообщила пресс-секретарь полпреда ДНР Виктория Талакина.«Нашим переговорщикам в гуманитарной подгруппе удалось достигнуть ряда важнейших договоренностей в вопросе обмена пленными. В данный момент ведется активная работа со списками обмениваемых. Мы всеми силами стремимся к тому, чтобы до конца года состоялся большой обмен пленными», - написала Талакина.Таким образом, разные подгруппы достигли в Минске диаметрально противоположных результатов. Нынешнее заседание контактной группы подошло к концу. Следующая встреча состоится 16 января 2017 года.

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