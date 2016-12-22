Новороссия 22 декабря 2016: новости, сводки ополчения Новороссии, последние новости Дебальцево 22.12.2016, обстановка в ДНР и ЛНР на сегодня, обзор боевых действий в Донбассе 22 декабря

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Обстановка в Новороссии резко ухудшилась после разительных атак со стороны украинской армии, которые они предприняли рядом с Дебальцево. Несмотря на внушительные потери силовиков, в своих преступных деяниях они пошли дальше. Только накануне были несколько раз обстреляны как мирные кварталы, так и позиции ополчения. Все это указывает на нежелание Киева решать вопросы мирно.Несмотря на тяжесть положения в Донбассе, Россия не прекращает всячески помогать жителям Новороссии. Так, накануне в регион направилась 59 автоколонна с гуманитарным грузом и новогодними подарками, сообщает пресс-служба МЧС.«Из Донского спасательного центра МЧС в поселке Ковалевка Ростовской области в сторону российско-украинской границы выехали более 40 автомобилей, которые везут свыше 400 тонн гуманитарных грузов», - отмечается в сообщении ведомства.По информации МЧС России, вместе с предметами первой необходимости, продуктами питания и медикаментами в Донбасс также направляются новогодние подарки.Две части колонны пересекут границу с Украиной через пункты пропуска «Донецк» и «Матвеев курган». Там гуманитарный груз будет досмотрен российскими и украинскими пограничниками. После этого колонна продолжит путь в Донецк и Луганск.Донецкая Народная Республика продолжает активную торговлю с азиатскими странами и государствами Евросоюза, несмотря на «непризнанность», санкции и экономическую блокаду Киева.Донецкие предприятия продолжают поставки на мировые рынки изделий из металлопроката, горно-шахтного оборудования, а также элементов химической промышленности. Торговые отношения поддерживаются с Китаем, Италией, Испанией и Францией.В министерстве доходов и сборов ДНР отметили, что на территории республики открывают свои филиалы украинские компании, которые стремятся установить торговые отношения с Россией. Ранее они занимались производством продукции на Украине и поставляли товар в РФ, теперь из-за действий киевских властей они потеряли рынки и были вынуждены перенести производство в ДНР.Ранее сообщалось о том, что компания «Татнефть» договорилась о продаже своего пакета акций компании «Нижнекамскнефтехим» холдингу «Таиф» за 32 млрд руб.Власти Дебальцево предупредили жителей города, что опасность обстрела возникнет только в случае использования украинскими силовиками артиллерии. Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра Дебальцево Александр Рейнгольд.Он пояснил, что жители города обеспокоены действиями украинской армии на линии соприкосновения, а также опасаются артиллерийских ударов со стороны ВСУ. Рейнгольд добавил, что опасность обстрела Дебальцево возникнет только в том случае, если украинские силовики будут использовать дальнобойную артиллерию.«Дальнобойные орудия со стороны Светлодарска могут сюда добить», - пояснил Рейнгольд.Следует отдельной строкой уточнить , что с 20 декабря украинские силовики пытаются прорвать оборону ЛНР в районе Дебальцево. По данным ЛНР, за время противостояния в районе Дебальцево ВСУ потеряли 40 человек убитыми, еще более 50 получили ранения.Киевские силовики обстреляли из тяжелой артиллерии Дебальцево и село Новогригоровка, разрушено два жилых дома. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР."В ходе обстрела получил повреждения жилой дом в селе Новогригоровка по улице Степная, 2, а также жилой дом № 9 в микрорайоне Фестивальный города Дебальцево", - уточнили в оборонном ведомстве Республики.В Народной милиции добавили, что огнем артиллерии ВСУ также повреждены гаражные и приусадебные постройки.Только по счастливому стечению обстоятельств, жертв и пострадавших среди местного населения удалось избежать.Бойцы народной милиции ЛНР доставили в морг Дебальцево тела двух украинских военных, погибших при атаке ВСУ в районе села Калиновка, сообщил глава управления Народной милиции полковник Олег Анащенко.С 18 по 21 декабря ВСУ под Дебальцево наступали на позиции народной милиции ЛНР. В народной милиции заявили, что украинские военные понесли большие потери - 40 человек убито, 50 ранено. Со стороны ЛНР погибли четверо военных, пятеро ранены. Тела украинских военных были обнаружены на месте боя. Анащенко заметил, что их можно было бы спасти, если б командование ВСУ не бросило их на передовую в бою.«На трупах украинская форма и опознавательные знаки в виде зеленой ленты и украинские шевроны. Эти тела доставлены в морг города Дебальцево для принятия дальнейших решений», - сказал Анащенко.ВСУ во время попыток прорваться сквозь окружение ополченцев в Дебальцево, потеряли убитыми 40 человек, а пять десятков были ранены, заявил официальный представитель Народной милиции майор Андрей Марочко.Украинские СМИ сообщают о сотне погибших под Дебальцево, тем не менее, украинское военное руководство заявило о шести погибших и менее двух десятков раненых солдат. По словам представителя силовиков ЛНР Андрея Марочко, ВСУ скрывают потери, поскольку в республике известно о « 40 погибших и более 50 раненых украинских бойцах из состава 54-й бригады и 11-го батальона 59-й бригады «Киевская Русь».Спикер подчеркнул, что руководство ВСУ погибших «националистов даже за людей не считает», поскольку в ЛНР не поступало ни одного обращения за телами бойцов нацбата. Марочко добавил, что власти Киева, за чьи интересы воюют националисты, не интересуются их судьбами.Ситуация на Светлодарской дуге остается тревожной. Бои не стихают, артиллерийские обстрелы прекращаются только на небольшие промежутки времени. Об этом сообщает военный корреспондент Марина Харькова на своей странице в соцсети.«Позиции ухудшились, снаряды теперь долетают до окраин городов и сел дебальцевской агломерации. Однако есть фактор икс. положение и стратегическое значение городов. поэтому сдачу и поражения никто не допустит», - написала она.О прилетах в жилой сектор сообщили также в группе оповещения граждан «GO».«Из Дебальцево нам сообщили, что были первые прилеты в черте города после освобождения города от нацистов. Прилеты по ул. Фестивальная, несколько домов побиты окна и крыша. Прилет снаряда близ ЖД вокзала сортировочный(снаряд не разорвался). Весь день идут бои, ситуация крайне обострена», - говорится в сообщении.Военный корреспондент Анна Долгарева пишет, что наступление, целью которого являлся захват Дебальцево, Углегорска и Горловки, началось для украинских карателей достаточно успешно."В первые часы атаки [бандеровцы] отбили несколько наших окопов под прикрытием артиллерии, пока наши элегантно покуривали “Минск”, отмечает Анна.Однако затем ситуация резко изменилась."Минные поля, кондиционеры, вот это все", - пишет Долгарева, - сорок человек безвозвратных потерь у ВСУ"."Наши выплюнули то, что покуривали, и пошли в контратаку. Мини-котел, порядка 20 200х. Украинские трупы я наблюдала лично…" - добавляет она, и резюмирует: "у нас тоже потери, по моим данным, 5 человек. Атакованные позиции вернули, и на этом наступила тишина. Ещё днём было месиво, к вечеру успокоились. Курим “Минск” дальше».Здание общеобразовательной школы №3 в Докучаевске повреждено в ходе обстрелов со стороны украинских силовиков. Об этом сообщил глава администрации города Александр Качанов.«Около 16:00 ВСУ произвели обстрел Докучаевска из БМП, повреждено здание школы №3», - сказал он.Качанов добавил, что учащихся на территории школы на момент обстрела не было. Информации о пострадавших не поступало.

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