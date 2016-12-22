Новороссия 22 декабря 2016: новости, сводки ополчения Новороссии, последние новости Дебальцево 22.12.2016, обстановка в ДНР и ЛНР на сегодня, обзор боевых действий в Донбассе 22 декабря

Обстановка в Новороссии резко ухудшилась после разительных атак со стороны украинской армии, которые они предприняли рядом с Дебальцево. Несмотря на внушительные потери силовиков, в своих преступных деяниях они пошли дальше. Только накануне были несколько раз обстреляны как мирные кварталы, так и позиции ополчения. Все это указывает на нежелание Киева решать вопросы мирно.Новости Новороссии сегодня, 22.12.2016
Несмотря на тяжесть положения в Донбассе, Россия не прекращает всячески помогать жителям Новороссии. Так, накануне в регион направилась 59 автоколонна с гуманитарным грузом и новогодними подарками, сообщает пресс-служба МЧС.
«Из Донского спасательного центра МЧС в поселке Ковалевка Ростовской области в сторону российско-украинской границы выехали более 40 автомобилей, которые везут свыше 400 тонн гуманитарных грузов», - отмечается в сообщении ведомства.
По информации МЧС России, вместе с предметами первой необходимости, продуктами питания и медикаментами в Донбасс также направляются новогодние подарки.
Две части колонны пересекут границу с Украиной через пункты пропуска «Донецк» и «Матвеев курган». Там гуманитарный груз будет досмотрен российскими и украинскими пограничниками. После этого колонна продолжит путь в Донецк и Луганск.
Донецкая Народная Республика продолжает активную торговлю с азиатскими странами и государствами Евросоюза, несмотря на «непризнанность», санкции и экономическую блокаду Киева.
Донецкие предприятия продолжают поставки на мировые рынки изделий из металлопроката, горно-шахтного оборудования, а также элементов химической промышленности. Торговые отношения поддерживаются с Китаем, Италией, Испанией и Францией.
В министерстве доходов и сборов ДНР отметили, что на территории республики открывают свои филиалы украинские компании, которые стремятся установить торговые отношения с Россией. Ранее они занимались производством продукции на Украине и поставляли товар в РФ, теперь из-за действий киевских властей они потеряли рынки и были вынуждены перенести производство в ДНР.
Ранее сообщалось о том, что компания «Татнефть» договорилась о продаже своего пакета акций компании «Нижнекамскнефтехим» холдингу «Таиф» за 32 млрд руб.Последние новости Дебальцево на сегодня, 22 декабря: обзор военных действий
Власти Дебальцево предупредили жителей города, что опасность обстрела возникнет только в случае использования украинскими силовиками артиллерии. Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра Дебальцево Александр Рейнгольд.
Он пояснил, что жители города обеспокоены действиями украинской армии на линии соприкосновения, а также опасаются артиллерийских ударов со стороны ВСУ. Рейнгольд добавил, что опасность обстрела Дебальцево возникнет только в том случае, если украинские силовики будут использовать дальнобойную артиллерию.
«Дальнобойные орудия со стороны Светлодарска могут сюда добить», - пояснил Рейнгольд.
Следует отдельной строкой уточнить , что с 20 декабря украинские силовики пытаются прорвать оборону ЛНР в районе Дебальцево. По данным ЛНР, за время противостояния в районе Дебальцево ВСУ потеряли 40 человек убитыми, еще более 50 получили ранения.
Киевские силовики обстреляли из тяжелой артиллерии Дебальцево и село Новогригоровка, разрушено два жилых дома. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
"В ходе обстрела получил повреждения жилой дом в селе Новогригоровка по улице Степная, 2, а также жилой дом № 9 в микрорайоне Фестивальный города Дебальцево", - уточнили в оборонном ведомстве Республики.
В Народной милиции добавили, что огнем артиллерии ВСУ также повреждены гаражные и приусадебные постройки.
Только по счастливому стечению обстоятельств, жертв и пострадавших среди местного населения удалось избежать.
Бойцы народной милиции ЛНР доставили в морг Дебальцево тела двух украинских военных, погибших при атаке ВСУ в районе села Калиновка, сообщил глава управления Народной милиции полковник Олег Анащенко.
С 18 по 21 декабря ВСУ под Дебальцево наступали на позиции народной милиции ЛНР. В народной милиции заявили, что украинские военные понесли большие потери - 40 человек убито, 50 ранено. Со стороны ЛНР погибли четверо военных, пятеро ранены. Тела украинских военных были обнаружены на месте боя. Анащенко заметил, что их можно было бы спасти, если б командование ВСУ не бросило их на передовую в бою.
«На трупах украинская форма и опознавательные знаки в виде зеленой ленты и украинские шевроны. Эти тела доставлены в морг города Дебальцево для принятия дальнейших решений», - сказал Анащенко.
ВСУ во время попыток прорваться сквозь окружение ополченцев в Дебальцево, потеряли убитыми 40 человек, а пять десятков были ранены, заявил официальный представитель Народной милиции майор Андрей Марочко.
Украинские СМИ сообщают о сотне погибших под Дебальцево, тем не менее, украинское военное руководство заявило о шести погибших и менее двух десятков раненых солдат. По словам представителя силовиков ЛНР Андрея Марочко, ВСУ скрывают потери, поскольку в республике известно о « 40 погибших и более 50 раненых украинских бойцах из состава 54-й бригады и 11-го батальона 59-й бригады «Киевская Русь».
Спикер подчеркнул, что руководство ВСУ погибших «националистов даже за людей не считает», поскольку в ЛНР не поступало ни одного обращения за телами бойцов нацбата. Марочко добавил, что власти Киева, за чьи интересы воюют националисты, не интересуются их судьбами. Сводки ополчения Новороссии сегодня, 22 декабря: ситуация в Донбассе
Ситуация на Светлодарской дуге остается тревожной. Бои не стихают, артиллерийские обстрелы прекращаются только на небольшие промежутки времени. Об этом сообщает военный корреспондент Марина Харькова на своей странице в соцсети.
«Позиции ухудшились, снаряды теперь долетают до окраин городов и сел дебальцевской агломерации. Однако есть фактор икс. положение и стратегическое значение городов. поэтому сдачу и поражения никто не допустит», - написала она.
О прилетах в жилой сектор сообщили также в группе оповещения граждан «GO».
«Из Дебальцево нам сообщили, что были первые прилеты в черте города после освобождения города от нацистов. Прилеты по ул. Фестивальная, несколько домов побиты окна и крыша. Прилет снаряда близ ЖД вокзала сортировочный(снаряд не разорвался). Весь день идут бои, ситуация крайне обострена», - говорится в сообщении.
Военный корреспондент Анна Долгарева пишет, что наступление, целью которого являлся захват Дебальцево, Углегорска и Горловки, началось для украинских карателей достаточно успешно.
"В первые часы атаки [бандеровцы] отбили несколько наших окопов под прикрытием артиллерии, пока наши элегантно покуривали “Минск”, отмечает Анна.
Однако затем ситуация резко изменилась.
"Минные поля, кондиционеры, вот это все", - пишет Долгарева, - сорок человек безвозвратных потерь у ВСУ".
"Наши выплюнули то, что покуривали, и пошли в контратаку. Мини-котел, порядка 20 200х. Украинские трупы я наблюдала лично…" - добавляет она, и резюмирует: "у нас тоже потери, по моим данным, 5 человек. Атакованные позиции вернули, и на этом наступила тишина. Ещё днём было месиво, к вечеру успокоились. Курим “Минск” дальше».
Здание общеобразовательной школы №3 в Докучаевске повреждено в ходе обстрелов со стороны украинских силовиков. Об этом сообщил глава администрации города Александр Качанов.
«Около 16:00 ВСУ произвели обстрел Докучаевска из БМП, повреждено здание школы №3», - сказал он.
Качанов добавил, что учащихся на территории школы на момент обстрела не было. Информации о пострадавших не поступало.108.162.219.160
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