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Сирия 22 декабря 2016: новости сегодня, сводки Алеппо и Пальмиры, ситуация и карта сейчас, 22 декабря, обзор военных действий в Сирии 22.12.2016, за последний час новости о войне в Сирии

Сирия 22 декабря 2016: новости сегодня, сводки Алеппо и Пальмиры, ситуация и карта сейчас, 22 декабря, обзор военных действий в Сирии 22.12.2016, за последний час новости о войне в Сирии
Из самых последних событий в Сирии можно выделить тот момент, что из Алеппо должна в ближайшие часы завершится эвакуация, тогда как в целом картина в этой стране не является радужной. Террористы, как и прежде, производят обстрелы на регулярной основе. Накануне под их ударами оказались следующие провинции: Дамаск, Алеппо и Хома. Это означает их нежелание соблюдать перемирие.

Новости Сирии сегодня, 22 декабря 2016 года

Представителям комиссии ООН не удалось уставить личности тех, кто в сентябре текущего года обстрелял гуманитарный конвой в сирийском Алеппо. Они отметили, что, несмотря на то, что обстрел был совершен из-за воздушной атаки, сейчас никак не удается установить исполнителя или исполнителей произошедшего.

Помимо этого у ООН нет никаких свидетельств для того, чтобы заключить, что произошедшее в Алеппо было преднамеренной атакой на гуманитарный груз.

Напомним, что ранее стало известно, что представители ООН, занимающиеся расследованием обстрела гуманитарного конвоя в сирийском Алеппо закончили проводить расследование этого инцидента.

Сирийские власти всерьез боятся появления в Алеппо наблюдательной миссии ООН, поскольку они считают, что это приведет к заморозке конфликта в стране на долгие годы.

Правительство Сирии приняло решение допустить международную наблюдательную миссию ООН в Алеппо, однако в Дамаске к такому решению относятся с осторожностью. Они уверены, что из-за этого конфликт в стране может растянуться на многие годы.

В свою очередь власти Ирана заявили, что среди наблюдателей ООН могут присутствовать представители спецслужб.

Вместе с тем если опираться на предыдущий опыт работы ООН в Сирии, то отправка новой миссии может благоприятно сказаться на ходе событий в стране.

Совместное заявление России, Ирана и Турции по итогам переговоров, прошедших в Москве, окажет содействие в возобновлении межсирийских переговоров в Женеве, заявил спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

Наблюдатели Организации Объединенных Наций могут быть незамедлительно размещены в Алеппо в соответствии резолюцией, принятой Совбезом ООН, заявил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. «У нас уже есть около 100 человек, большинство - граждане Сирии. Они могут быть размещены немедленно, как только будут созданы необходимые условия», - сказал он. Он отметил, что персонал для оказания гуманитарной помощи также будет предоставлен Сирийским Красным арабским полумесяцем и Международным комитетом Красного Креста.

Пан Ги Мун заявил, что принятая Совбезом ООН декларация «очень воодушевляет», она продемонстрировала «единство и солидарность». «Я приветствую совместное заявление и считаю его полезным в деле содействия возобновлению межсирийских переговоров в Женеве 8 февраля», - заявил Генеральный секретарь.

«Джебхат Фатх аш-Шам» (новое название «Джебхат ан-Нусры») и «Джейш аль-Фатх» утверждают, что заявление о причастности к убийству российского посла в Турции Андрея Карлова, сделанное от их имени, было подделкой.

Новости Алеппо и Пальмиры на сегодня, 22.12.2016: ситуация сейчас

Госдепартамент США не получал сведений о поставках гуманитарной помощи в сирийский Алеппо. Об этом заявил официальный представитель ведомства Джон Кирби.

По его словам, на данный момент внешнеполитическое ведомство США не располагает данным о поставках гуманитарной помощи в Алеппо.

Напомним, что ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу передал свою благодарность премьер-министру Сербии Александру Вучичу за оказание помощи во время гуманитарной операции в сирийском Алеппо. Кроме того, Сербия направила в Сирию партий гуманитарного груза.

Авиация коалиции у города Пальмира уничтожила 4 танка, укрытие для самолета, экскаватор и зенитную батарею ИГ.

Вооруженные формирования группировки «Ахрар-аш-Шам» обстреляли из минометов квартал Саха-База в городе Алеппо.
Группировки террористической организации «Джабхат Фатх аш-Шам» («Джабхат ан-Нусра») из ствольной артиллерии, минометов и стрелкового оружия обстреляли кварталы Сукари, Лерамон, «3000», Маньян, Амри и Эль-Амрия в городе Алеппо.

Продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости для пострадавших мирных жителей города Алеппо.
Представитель ООН сообщил о возобновлении эвакуации людей из восточного Алеппо. Ранее вывоз из восточных кварталов Алеппо последней группы террористов и их семей задержался в связи с тем, что среди группировок возникли разногласия, и они не разрешили отправку автобусов с больными и ранеными из блокированных населенных пунктов Кафрайя и Фуа. В Алеппо прибыло 1500 человек из Фуа и Кафрайя.

Более 30 автобусов с 1 тысячей боевиков и гражданских лиц выехали из восточных кварталов Алеппо в контролируемую джихадистами провинцию Идлиб.
По завершении этой эвакуации в Красном Кресте объявили о том, что в контролируемых боевиками районах на востоке Алеппо гражданских лиц больше нет.

Ранее, представители Сирийской Арабской Армии озвучили последнее предупреждение оставшимся боевикам джихадистских коалиций "Фатх Халеб" и "Джейш аль-Фатх" с требованием покинуть Алеппо. В случае отказа все боевики, всё ещё находящиеся в нескольких кварталах в восточной части города, будут уничтожены.

В Международном комитете Красного Креста заявили, что в восточном Алеппо эвакуированы все пациенты местных госпиталей. По словам организации, здания медицинских учреждений стоят пустые.

Военные действия в Сирии сейчас, 22 декабря: обзор, новости часа

Боевики ИГ вновь безуспешно атаковали позиции правительственных сил в районе авиабазы Т-4 с восточных и юго-восточных направлений. В атаке приняли участи несколько VIBED и танков. ВКС РФ многочисленными авиаударами поддерживали обороняющихся.

В городе Латакия в больницу для детей с онкологическими заболеваниями передано около одной тонны гуманитарных грузов.

Формирования причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» обстреляли из минометов и стрелкового оружия н.п. Барза, Хараста, Бузайна, Кафер-Батна, Мазраад - Махмуд, Джобар, Кабун, больницу Ибн-эль-Валид и и лагерь Эль-Вафидин.

К взрыву 7-летней девочки в отделении полиции, произошедшему накануне, причастен их отец, боевик «Джабхат ан-Нусры». Как следует из видео, попавшего в СМИ, он заминировал своих малолетних дочерей и отправил в отделение полиции района Мардин. Младшая девочка погибла. Ее старшую 9-летнюю сестру не пустили внутрь, после чего она сбежала.

В результате минометного обстрела боевиками «Джебхат Ан-Нусры» кварталов Ас-Сабиль и Аль-Матар 10 человек, из них 8 женщин получили ранения различной степени тяжести.

В целом за минувшие сутки на территории Сирии зафиксировано 26 нарушений режима тишины. Об этом сказано в информационном бюллетене, опубликованном Центром по примирению враждующих сторон на территории Сирии.

Боевики открывали огонь по Дамаску (16), Алеппо (8) и Хаме (2).

В провинции Алеппо террористы нанесли удары по кварталам Сукари, Лерамон, «3000», Маньян, Амри и Эль-Амрия. В провинции Хаме удары пришлись на Махарду и Суран. Сотрудники Международного Красного Креста сообщили, что из восточных кварталов сирийского города были эвакуированы все больные и раненые.108.162.219.160


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