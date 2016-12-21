Новости России и мира сегодня, 21 декабря: обзор свежих событий в России и мире сейчас, 21.12.2016, главные новости России и мира

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В России и мире происходит достаточно большое количество событий, среди которых на сегодняшний день, 21 декабря, выделяются следующие новости: Америка приняла решение отдать спорный остров Японии. Москва после убийства российского посла в Анкаре передумала отменять визы для турецких граждан. Почему США исключили Россию из списка главных угроз.Власти Соединенных Штатов Америки рассказали о своей готовности передать под юрисдикцию Японии северную часть стратегически важного острова Окинава с расположенными там военными базами. К настоящему моменту завершены все формальные процедуры, о чем информацию представители размещенного на острове американского военного контингента."Сокращение тренировочного полигона на Окинаве не повлияет на нашу приверженность и способность работать с правительством Японии и силами самообороны", - поведал командующий местным контингентом вооруженных сил США Лоуренс Николсон. В то же время он дал понять, что Пентагон может и дальше продолжить возврат японских земель, которые были приспособлены под нужды американских военных после поражения страны восходящего Солнца во Второй Мировой войне.Отдельной строкой уточняется, что передаче Японии подлежат территории тренировочного лагеря американских войск между населенными пунктами Кунигами и Хигаси. Всего площадь полигона составляет около восьми тысяч гектаров.Расположенный в Восточно-китайском море остров Окинава был оккупирован американскими войсками летом 1945 года. Почти сразу после окончания второй Мировой войны началось возведение американских военных объектов, поскольку из-за своего выгодного расположения он представляет высокую стратегическую ценность. На данный момент военные объекты армии США занимают около 20% территории острова.При этом присутствие Пентагона неоднократно вызывало протесты у местных жителей. Так, в июне 2016 года после убийства военнослужащим армии США японской девушки, на демонстрации против размещения на острове американских войск вышли тысячи местных жителей. Всего же за период с 1972 года на Окинаве военнослужащими армии США было совершено около шести тысяч преступлений, более 500 из которых относятся к тяжким.В этом контексте нужно вспомнить о свежем заявлении нового президента США Дональда Трампа, который выступит в должность 20 января 2017 года, в котором он призвал сократить военное присутствие страны за границей, сосредоточившись на решении многочисленных внутренних проблем.В ближайшее время гражданам Турции не следует ожидать послабления визового режима с Россией. Соответствующее заявление сделали в Москве, отметив, что переговоры с Анкарой по данному вопросу приостановлены после трагической гибели российского посла.В нынешних реалиях Москва сделает все возможное, чтобы обеспечить безопасность российских граждан за границей. А вот Анкара до сего момента до сих пор не предприняла необходимых мер. Такое мнение высказали в российских дипломатических кругах."Турции необходимо продолжить серьезную работу по обеспечению безопасности прибывающим в страну и предоставить гарантии тщательной проверки всех планирующих посетить Россию. В связи с последними трагическими событиями, а также еще рядом инцидентов, произошедших в этом году, Москва пока не готова предоставить безвизовый въезд для турецких граждан", - раскрыл некоторые детали источник во внешнеполитическом ведомстве.МИД России по-прежнему призывает россиян, решивших посетить Турцию, к осторожности. О возможной опасности со стороны террористов предупредил замминистра иностранных дел Олег Сыромолотов. "Я думаю, что каждый человек, который отправляется в Турцию, должен серьезно подумать, прежде чем это делать, потому что теракты происходят почти каждый день. Трагедия в Анкаре показала, что жертвами могут стать как политические деятели, так и простые люди", - пояснил представитель ведомства.Примечательно, что турецкая сторона с уважением отнеслась к решению российских властей о приостановке переговоров по ослаблению визового режима, высказав одновременно с этим надежду на то, что все трудности будут разрешены в самое ближайшее время.Напомним, 19 декабря в Анкаре погиб посол России в Турции Андрей Карлов. На фотовыставке "Россия глазами турок" открыл стрельбу офицер полиции Мевлют Мерт Алтынташ. Позже его ликвидировали сотрудники правоохранительных органов. Кремль квалифицировал трагедию как теракт.Москва в одностороннем порядке приостановила безвизовый режим с Анкарой с 1 января 2016 года из-за кризиса в отношениях между странами, который возник после того, как ВВС Турции сбили российский бомбардировщик. Анкара сначала отказалась вводить визы для россиян, однако потом обязала получать их российских журналистов и дальнобойщиков. В июне 2016-го Турция принесла извинения за инцидент с бомбардировщиком, и ограничения было решено снять. В октябре министр экономики Турции Нихат Зейбекчи сообщил, что Анкара ведет переговоры с Москвой о скорой отмене введенных ранее мер.Американское военное ведомство Пентагон получило от избранного президента США Дональда Трампа записку, в которой он изложил главные "оборонные приоритеты" страны. Главной особенностью документа является тот момент, что в него не вошла Россия, которую в нынешнем руководстве Минобороны США считают угрозой номер один.В записке указаны пять главных «оборонных приоритетов» новой администрации Трампа. Указывается необходимость победы над «Исламским государством», разработка новой стратегии кибербезопасности, говорится о бюджетных вопросах Пентагона, также упоминаются Китай и Северная Корея. В записке нет каких-либо упоминаний о России.Официальный представитель переходной команды Трама отказался отвечать на вопрос, почему Россия отсутствует в этом списке, но заметил, что записка «не является исчерпывающей».Политологи, рассуждая о последствиях такого решения, сразу же дают понять, что Кремлю не нужно расслабляться, потому что сразу после Пекина Москва будет, судя по всему, находиться на втором месте по опасности для Штатов. Но то обстоятельство, что Вашингтон перестает скрывать свое истинное лицо, когда открыто называет Китай главным противником, не может не обнадеживать в плане проведения откровенной политики. Российским властям в подобных условиях можно надеяться на то, что Дональд Трамп будет предельно открытым и не будет навязывать двойные стандарты, которыми "грешат" нынешние власти США.

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