В Баку обнаружена мертвой 15-летняя дочь турецкого дипломата

В Баку обнаружено тело дочери турецкого дипломата. Как рассказали в правоохранительных органах, 15-летняя Шаввал Уммухан Арслан гызы Гюнлер покончила с собой, выбросившись из окна на одном из высоких этажей дома.
Согласно предварительной информации, пятнадцатилетняя девушка выпала из окна 10-го этажа. Ее отец Гюнляр Арслан Азми работает советником в посольстве Турции в Азербайджане.
По факту трагедии было возбуждено уголовное дело. Сейчас проводится следствие, опрашиваются возможные свидетели и уточняются все обстоятельства случившегося.
На сегодняшний день имеются оснований говорить о том, что девушка покончила жизнь самоубийством. К такому отчаянному шагу ее могло подтолкнуть отстранение от занятий в лицее сроком на один год.
Уточняется, что ее отец Гюнляр Арслан Азми работает советником в посольстве Турции в Азербайджане.
Напомним, что это уже второй случай, связанный с жертвами в дипмиссиях. На днях в Анкаре был расстрелян российский посол Андрей Карлов. Президенты России и Турции назвали это преступление провокацией, направленной на подрыв двусторонних отношений.108.162.219.160
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