В МГУ обнаружены дефекты в аккумуляторах будущего

В Московском государственном университете ученые нашли ряд дефектов в аккумуляторах будущего. Речь идёт о недолговечности литий-воздушных элементов и излишней массы оборудования. Исследователи приступили к циклу работ по усовершенствованию аккумуляторов.
Исследователи Московского государственного университета обнаружили причину, связанную с недолговечностью литий-воздушных аккумуляторов, которые считаются перспективными. В связи с необходимостью их усовершенствования научная группа приступила к второму циклу испытаний. Особо уточняется, что необычные аккумуляторы являются оборудованием для сохранения электроэнергии. Они вскоре вытеснят литий-ионные, так как могут запасать в 5 раз больше энергии. Основной проблемой является их вес и объём. Минимизация позволит сделать аккумуляторы будущего лёгкими, энергоёмкими и мощными. Учёные приступили к углублённому процессу электрохимического восстановления кислорода, который протекает на краю положительного электрода и электролита. К ним присоединяются электроны, после чего они реагируют с литием, что образуют твёрдый пероксид лития, являющийся основным компонентом аккумуляторов нового типа.
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