В МГУ обнаружены дефекты в аккумуляторах будущего

Исследователи Московского государственного университета обнаружили причину, связанную с недолговечностью литий-воздушных аккумуляторов, которые считаются перспективными. В связи с необходимостью их усовершенствования научная группа приступила к второму циклу испытаний. Особо уточняется, что необычные аккумуляторы являются оборудованием для сохранения электроэнергии. Они вскоре вытеснят литий-ионные, так как могут запасать в 5 раз больше энергии. Основной проблемой является их вес и объём. Минимизация позволит сделать аккумуляторы будущего лёгкими, энергоёмкими и мощными.Учёные приступили к углублённому процессу электрохимического восстановления кислорода, который протекает на краю положительного электрода и электролита. К ним присоединяются электроны, после чего они реагируют с литием, что образуют твёрдый пероксид лития, являющийся основным компонентом аккумуляторов нового типа.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/174168-news.html