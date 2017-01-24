Компания Toshiba выпустит новые жесткие диски N300

Европейское подразделение Toshiba сообщило о выпуске новых жестких дисков для накопителей,полезных для малых предприятий и домашних офисов. Диски N300 отличаются высокой надежностью, производительностью и объемом хранения данных.
Жесткие диски N300 предназначены для работы с большим объемом информации, они поддерживают RAID-массивы, благодаря чему пользователь сможет увеличивать количество накопителей при необходимости. Они выпускаются в комплектациях ёмкостью 4 и 6 Тб с буфером на 128 Мб, а также имеют встроенную функцию его управления для улучшения процесса чтения и записи данных, и производительности накопителя.
Для разработки дисков корпорация Toshiba применила современные технологии, в том числе для обнаружения негативных эффектов при повреждении. Они должны в ближайшее время появиться в продаже.
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