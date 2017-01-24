Пилотируемый корабль «Союз» могут заменить на другой

Информацию о замене корабля журналистам рассказал источник в ракетно-космической отрасли. «Корабль с серийным номером 734 может быть заменен на 735-й. Это решение спровоцировано возможной течи в спускаемом аппарате. Однако пока это не окончательная информация. Корабль вернут для тщательной проверки», - рассказал собеседник.В Роскосмосе прокомментировали данную информацию. По словам ведомства, что замена корабля «Союз» не связана с техническими проблемами.Несколько дней назад в Роскосмосе рассказали, что «Союз МС-04», старт которого назначен на 27 марта, будет заменен на аналогичный, но с заводским номером. На МКС аппарат должен доставить российского космонавта Федора Юрчихина и астронавта NASA Джека Фишера.

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