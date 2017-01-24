Разработчик игр Betsoft Gaming выводит свой контент на рынки скандинавских стран

Контент Betsoft Gaming теперь станет доступен пользователям из Швеции и других скандинавских стран, где работает оператор. Загружаться игры будут на сайт Suprnation, в них войдут видеослоты серии Slots3, а также мобильные игры популярной линейки ToGo.Как сообщают разработчики сайта, они ориентировались на следующее поколение игровых сегментов, чтобы их контент полностью соответствовал сектору мобильных приложений на игровых рынках скандинавских стран. По словам Betsoft Gaming, в этом году компания станет участником игорной выставки ICE 2017.

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