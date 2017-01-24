Авторизация
 
  • 17:22 – Назван ТОП самых дешевых для переезда городов мира 
  • 17:22 – Украинский депутат назвал русский язык «блудом» 
  • 17:19 – Любовь против судьбы: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 24.01.2017) 
  • 17:19 – Вещдок: Носферату из райцентра (эфир от 24.01.2016) 


Разработчик игр Betsoft Gaming выводит свой контент на рынки скандинавских стран

Разработчик игрового обеспечения Betsoft Gaming заключил соглашение с оператором Suprnation. Он управляет игровым ресурсом VoodooDreams.com, работающим на скандинавских игровых рынках.

Разработчик игр Betsoft Gaming выводит свой контент на рынки скандинавских стран


Контент Betsoft Gaming теперь станет доступен пользователям из Швеции и других скандинавских стран, где работает оператор. Загружаться игры будут на сайт Suprnation, в них войдут видеослоты серии Slots3, а также мобильные игры популярной линейки ToGo.
Как сообщают разработчики сайта, они ориентировались на следующее поколение игровых сегментов, чтобы их контент полностью соответствовал сектору мобильных приложений на игровых рынках скандинавских стран. По словам Betsoft Gaming, в этом году компания станет участником игорной выставки ICE 2017.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/174107-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.4872
-0.02%
74.6848
+0.16%
1.1734
+0.46%
0.2115
+0.95%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Алла Пугачева: Последние новости скандала, крах Примадонны
  • 07:55
  • 1 580
  • 0
В США видео смерти 12-летней девочки в прямом эфире стало вирусным
  • 22:57
  • 1 278
  • 0
В МГУ объявили о создании нового факультета
  • 22:17
  • 1 236
  • 0
Ученые NASA рассказали, зачем впервые отправили рыб в космос
  • 22:57
  • 1 211
  • 0
59-летняя жительница Казани подрабатывает обнаженной натурщицей
  • 23:28
  • 1 191
  • 0
Harper’s Bazaar составил список самых стильных женщин планеты
  • 23:22
  • 1 073
  • 0
Дети Пугачевой и Галкина взорвали Сеть своими танцами
  • 15:06
  • 1 037
  • 0
В объектив камеры астронавтов шаттла «Индевор» попался НЛО
  • 21:55
  • 945
  • 0
Назван ТОП самых дешевых для переезда городов мира
  • 17:22
  • 0
  • 0
Украинский депутат назвал русский язык «блудом»
  • 17:22
  • 0
  • 0
Любовь против судьбы: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 24.01.2017)
  • 17:19
  • 0
  • 0
Вещдок: Носферату из райцентра (эфир от 24.01.2016)
  • 17:19
  • 0
  • 0
Стосується кожного: пламя упреков (эфир от 24.01.2017)
  • 17:19
  • 0
  • 0
Студия «Квартал 95» отправилась в путешествие вокруг света (фото)
  • 17:19
  • 0
  • 0
Проректор НАУ Владимир Шульга: Молодых талантливых ученых надо воспитывать еще со школы
  • 17:08
  • 0
  • 0
В России готовятся к «монетарному взрыву»
  • 17:08
  • 0
  • 0
Назван ТОП самых дешевых для переезда городов мира
  • 17:22
  • 0
  • 0
Украинский депутат назвал русский язык «блудом»
  • 17:22
  • 0
  • 0
Любовь против судьбы: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 24.01.2017)
  • 17:19
  • 0
  • 0
Вещдок: Носферату из райцентра (эфир от 24.01.2016)
  • 17:19
  • 0
  • 0
Стосується кожного: пламя упреков (эфир от 24.01.2017)
  • 17:19
  • 0
  • 0
Студия «Квартал 95» отправилась в путешествие вокруг света (фото)
  • 17:19
  • 0
  • 0
Проректор НАУ Владимир Шульга: Молодых талантливых ученых надо воспитывать еще со школы
  • 17:08
  • 0
  • 0
В России готовятся к «монетарному взрыву»
  • 17:08
  • 0
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров