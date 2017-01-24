В США 45% мужчин заражены вирусом папилломы человека

В США ученые-онкологи Медицинского центра Северной Каролины провели исследование, которое показало, что почти пятьдесят процентов мужского населения страны заражены вирусом папилломы человека. В эксперименте принимали участие почти 2000 мужчин в возрасте от 18 до 59 лет. Выяснилось, что вирусом папилломы человека заражены 45% мужчин, при этом 25% из них являются носителями того типа, который может вызвать рак.Онкологи обращают внимание американцев на то, что само заболевание у представителей сильной половины человечества протекает, как правило, бессимптомно, что может привести к его дальнейшему распространению. Самый низкий уровень больных ВПЧ был выявлен среди мужчин до 22 лет, и которые в детском возрасте были привиты от этого заболевания.Поскольку ВПЧ передается половым путем, и предохраниться от него при помощи презерватива невозможно, мужчины могут передать его своим партнершам, повышая у них риск возникновения рака шейки матки. По данным исследователей, в 91% случаев это женское заболевание вызывает ВПЧ. Что касается мужчин, то данный вирус в 63% случаев может привести к раку полового члена, в 91% случаев к раку анального отверстия и в 72% случаев вызвать рак горла.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/173854-news.html