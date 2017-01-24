Ученые: Большинство родителей игнорирует ожирение своих детей

Американские специалисты из Йельского университета сообщили, что лишний вес детей не привлекает должного внимания со стороны взрослых, что в итоге может привести к возникновению серьезных заболеваний. Так, из сотни родителей, дети которых страдают ожирением, лишь четверо признают наличие проблемы и готовы с ней бороться.Ученых удивил тот факт, что родители не желают признавать у своих чад наличие лишнего веса. По мнению специалистов, отрицание существующей проблемы может ее усугубить. Родители должны с самого маленького возраста приучать своих детей к правильному питанию и занятиям в спортивных залах.Здоровый образ жизни, инициированный взрослыми, поможет страдающим ожирением детям справиться с избыточным весом, что в итоге приведет к решению проблемы и привычке не набирать в дальнейшем лишние килограммы.

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