Huawei P10 засветился на TENAA

Как и предшественник Huawei P9 Lite Р10 получает 5,2-дюймовый дисплей с разрешением 1920 на 1080 точек. Работать он будет благодаря процессору с восемью ядрами. Предполагается, что это будет именно Kirin 655. Также смартфон располагает 4 Гигабайтами оперативной памяти и 64 гигабайтами физической. Фронтальная камера Huawei P10 получит 8 Мп, а основная 12 Мп вдобавок со светодиодной вспышкой.Судя по данным из TENAA, Huawei P10 выйдет в продажу с Android 7.0 Nougat, а корпус будет представлен в пяти цветах.

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