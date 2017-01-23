Ученые: Муравьи находят дорогу домой по воспоминаниям и положению солнца

Маленькие муравьи, перетаскивая на себе тяжести, ходят задом наперед и чтобы добраться домой, и используют зрительную память об окружающей остановке. Ученые установили, что пятясь задом, муравьи периодически смотрят назад, чтобы запомнить обстановку. Полученная информация позволяет им построить правильную траекторию движения, ориентируясь по положению солнца, и муравьи с легкостью находят путь к своему гнезду.Чтобы понять, как именно передвигаются муравьи, ученые энтомологи исследовали жизнь пустынных муравьев вида Myrmecia piliventris. Как показал эксперимент, когда кусочки пищи, которую переносят муравьи небольшие, насекомые двигаются обычным образом, однако когда им приходится тащить на себе тяжелые предметы, они начинают идти задом наперед. В ходе исследования, энтомологи сооружали на пути муравьев барьеры, чтобы у них оставалась только одна дорога к дому. После этого ученые давали насекомым кусочек еды и наблюдали за тем, как они возвращались домой.В ходе ранних исследований было доказано, что муравьи, идя передом, находят свой дом при помощи сравнения увиденного с визуальными воспоминаниями о пути. В новом исследовании ученые выяснили, что муравьи, пятясь назад, ориентируются по солнцу. Это удалось доказать благодаря эксперименту, в котором использовались зеркала. Восприятие муравьев менялось, когда они видели отражение солнца, и насекомые сбивались с пути.Полученные результаты позволяют понять, что муравьи могут отделять направление движения от ориентации тела в пространстве, а это значит, что они понимают пространственные отношения в целом, а не только по отношению к себе. Открытие можно будет использовать при создании новых компьютерных алгоритмов, для улучшения направления роботов.

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