Учёные: Женщины хотят случайного секса больше мужчин

Учёные провели опрос, в результате чего выяснили, что 35 процентов опрошенных представительниц прекрасного пола сожалели о своих случайных интимных связях, но 20 процентов могли бы повторить их снова. Большинство женщин не находят такой опыт полезным, такого же мнения придерживаются и 30 процентов опрошенных мужчин.В вопросе о том, чтобы повторить мимолётный сексуальный контакт, 80 процентов женщин дали отрицательный ответ, среди мужчин этот показатель составил 43 процента. Согласно результатам, учёные пришли к выводу, что женщины сожалеют о совершённых поступках, но склонны их повторить.

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