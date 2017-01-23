Учёные: Женщины хотят случайного секса больше мужчин

Учёные из Норвегии провели эксперимент, и пришли к выводу, что женщины хотят случайного секса больше, чем мужчины. Опрос показал, что мужчины больше жалеют о мимолётных сексуальных связях, а женщины более склонны их повторить.
Учёные провели опрос, в результате чего выяснили, что 35 процентов опрошенных представительниц прекрасного пола сожалели о своих случайных интимных связях, но 20 процентов могли бы повторить их снова. Большинство женщин не находят такой опыт полезным, такого же мнения придерживаются и 30 процентов опрошенных мужчин.
В вопросе о том, чтобы повторить мимолётный сексуальный контакт, 80 процентов женщин дали отрицательный ответ, среди мужчин этот показатель составил 43 процента. Согласно результатам, учёные пришли к выводу, что женщины сожалеют о совершённых поступках, но склонны их повторить.
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