Жители Москвы увидят парад планет

Жители Москвы следующие две недели смогут наблюдать малый парад планет. В один ряд выстроятся Венера, Марс, Уран, Нептун, Юпитер и Луна.
С точки зрения науки, парад планет – неудивительное явление, которое мало интересует астрономов. Но обычные люди все же хотят посмотреть на это космическое событие.
Полный парад планет проходит очень редко. Последний был зафиксирован в 1982 году. Тогда все восемь планет и Плутон выстроились в одну линию. А вот малые парады случаются гораздо чаще, но участие в них принимают не более пяти планет. В этом году в ряд выстроятся целых шесть планет. Жители юго-запада Москвы смогут невооруженным глазом увидеть на вечернем небе Венеру и Марс. Юпитер в этот момент будет располагаться с совершенно другой стороны Земли, а Нептун и Уран можно увидеть только посредством телескопа. Помимо шести планет Солнечной системы к параду присоединится и спутник Земли. Луна примкнет к остальным 31 января.
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