Создатели Limbo готовят к выходу новую игру

В сообщении студии говорится, что на данный момент основатель Playdead вместе с командой работает над совершенно новым проектом. Вдобавок к подписи было прикреплено изображение, на котором можно рассмотреть персонажа в шлеме, в стиле, присущем остальным работам Playdead. Других подробностей о новинке пока не было предоставлено.Стоит напомнить, что независимую студию Playdead основали десять лет назад в Копенгагене. Один из первых платформеров Limbo получил восторженные отзывы критиков и игроков. Эта игра представляет собой перечень физических головоломок и повествует о мальчике, который потерял свою сестру. Презентация Limbo состоялась в 2010 году и была удостоена 96 баллов из 100 возможных на агрегаторе Metacritic. Ее наследник проект Inside, вышедший прошлым летом, оценили на 92 балла.

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