Samsung продолжит выпускать линейку смартфонов Note

Такой новостью поделился сам глава мобильного подразделения Samsung Electronics Донджин Кох. Во время тщательного исследования причин взрыва Galaxy Note 7 сотрудники компании узнали, что у линейки много фанатов. Любители фаблетов были искренне расстроены отменой производства любимой модели и с нетерпением ждут выхода следующего поколения.Донджин Кох заявил, что не может закрыть линейку Note и разочаровать потребителей. После расследования команда Samsung набралась опыта в вопросах безопасности и уверена в успехе восьмой модели. Компания собирается выпустить на рынок более мощный и привлекательный вариант Galaxy Note.Заинтересованность Коха в продолжении модельного ряда фаблета также объясняется его непосредственным участием в разработке пера S-Pen. Стилус стал уникальным в своем роде дополнением смартфонов и планшетов Note.Флагман Samsung Galaxy Note 7 обещал сделать компании неимоверную прибыль после успеха Samsung Galaxy 7. Но производители возможно поспешили с выпуском и потерпели крах. Проблемы с аккумуляторами поставили огромное пятно на репутации Samsung. Компания отозвала более 2,5 миллионов фаблетов, понесла огромные убытки и в конце концов остановила производство.

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