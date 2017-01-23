Samsung продолжит выпускать линейку смартфонов Note

Компания Samsung отказалась ставить крест на линейке Note после неудачи с Galaxy Note 7. Анонс следующего фаблета состоится одновременно со смартфоном Galaxy 8.
Такой новостью поделился сам глава мобильного подразделения Samsung Electronics Донджин Кох. Во время тщательного исследования причин взрыва Galaxy Note 7 сотрудники компании узнали, что у линейки много фанатов. Любители фаблетов были искренне расстроены отменой производства любимой модели и с нетерпением ждут выхода следующего поколения. Донджин Кох заявил, что не может закрыть линейку Note и разочаровать потребителей. После расследования команда Samsung набралась опыта в вопросах безопасности и уверена в успехе восьмой модели. Компания собирается выпустить на рынок более мощный и привлекательный вариант Galaxy Note. Заинтересованность Коха в продолжении модельного ряда фаблета также объясняется его непосредственным участием в разработке пера S-Pen. Стилус стал уникальным в своем роде дополнением смартфонов и планшетов Note.
Флагман Samsung Galaxy Note 7 обещал сделать компании неимоверную прибыль после успеха Samsung Galaxy 7. Но производители возможно поспешили с выпуском и потерпели крах. Проблемы с аккумуляторами поставили огромное пятно на репутации Samsung. Компания отозвала более 2,5 миллионов фаблетов, понесла огромные убытки и в конце концов остановила производство.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/173730-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.