В России на 20% подешевел iPhone 7

Так, после релиза стоимость iPhone 7 32 Гб составляла в России 50 тысяч рублей. Теперь же некоторые ритейлеры предлагают его по цене в 40 тысяч рублей. Смартфон iPhone 6S сегодня предлагают на 7 тысяч дешевле, а iPad Pro пал в цене на 8 тысяч.Эксперты считают, что причиной для таких изменений стало укрепление рубля. Не исключено, что в скором времени упадут в цене и другие гаджеты иностранного производства.

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