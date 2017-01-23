В России на 20% подешевел iPhone 7

Исследования рынка показали, что за последние три месяца iPhone 7 в России подешевел на 20%. Снизилась стоимость и других продуктов компании Apple.
Так, после релиза стоимость iPhone 7 32 Гб составляла в России 50 тысяч рублей. Теперь же некоторые ритейлеры предлагают его по цене в 40 тысяч рублей. Смартфон iPhone 6S сегодня предлагают на 7 тысяч дешевле, а iPad Pro пал в цене на 8 тысяч. Эксперты считают, что причиной для таких изменений стало укрепление рубля. Не исключено, что в скором времени упадут в цене и другие гаджеты иностранного производства.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/173717-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.