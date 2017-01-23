Современный цикл солнечной активности существовал до эпохи динозавров

Исследования окаменелых растений показали следы цикла солнечной активности длительностью в 11 лет. Они являются доказательством существования современного цикла солнечной активности еще в древности. Его продолжительность также можно определить при детальном анализе стволов деревьев, показавших, что для пермского периода средняя длительность солнечного цикла составляла 10,62 года.Как сообщают ученые, в настоящее время цикл длится чуть дольше, его продолжительность составляет 11,2 года. Полученный специалистами результат близок к современным показателям и свидетельствует о том, что его длительность меняется незначительно.

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