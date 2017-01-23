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Современный цикл солнечной активности существовал до эпохи динозавров

Ученые из Германии выяснили, что цикл солнечной активности на Земле начал свое существование еще до эпохи динозавров. Исследователи изучили окаменелости растений возрастом более 290 миллионов лет.

Современный цикл солнечной активности существовал до эпохи динозавров


Исследования окаменелых растений показали следы цикла солнечной активности длительностью в 11 лет. Они являются доказательством существования современного цикла солнечной активности еще в древности. Его продолжительность также можно определить при детальном анализе стволов деревьев, показавших, что для пермского периода средняя длительность солнечного цикла составляла 10,62 года.

Как сообщают ученые, в настоящее время цикл длится чуть дольше, его продолжительность составляет 11,2 года. Полученный специалистами результат близок к современным показателям и свидетельствует о том, что его длительность меняется незначительно.


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