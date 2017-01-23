Ученые планируют лечить аутизм фекальными бактериями

Ученые университета Аризоны в Тусоне в результате исследования выяснили, что в некоторых случаях при помощи фекальных бактерий можно вылечить аутизм. При этом такой метод считается одним из наиболее безопасных, передает Microbiome.
Как рассказали ученые, уже были проведены первые исследования и клинические испытания. При помощи трансплантации кишечных бактерий, которые, наряду с генетическими особенностями, определяют склонность к болезням аутического спектра, удалось достигнуть хороших результатов. В ближайшем времени будут проведены еще 2 этапа исследования, и, если всё пройдет хорошо, то технология будет использоваться на практике во всем мире.
В первом исследовании приняли участие 18 детей с диагностированным аутизмом. Ученые очистили их кишечник от бактерий и “заселили” другими, из кишечника здорового человека. В результате синдромы недуга уменьшились, ребенок реже страдал от истерик и лучше спал.
Ученые настаивают, что проводить подобную процедуру дома нельзя, поскольку это может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Так же не стоит прибегать к трансплантации бактерий до того времени, как технология не будет до конца изучена.
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