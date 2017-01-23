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Ученые планируют лечить аутизм фекальными бактериями

Ученые университета Аризоны в Тусоне в результате исследования выяснили, что в некоторых случаях при помощи фекальных бактерий можно вылечить аутизм. При этом такой метод считается одним из наиболее безопасных, передает Microbiome.

Ученые планируют лечить аутизм фекальными бактериями


Как рассказали ученые, уже были проведены первые исследования и клинические испытания. При помощи трансплантации кишечных бактерий, которые, наряду с генетическими особенностями, определяют склонность к болезням аутического спектра, удалось достигнуть хороших результатов. В ближайшем времени будут проведены еще 2 этапа исследования, и, если всё пройдет хорошо, то технология будет использоваться на практике во всем мире.

В первом исследовании приняли участие 18 детей с диагностированным аутизмом. Ученые очистили их кишечник от бактерий и “заселили” другими, из кишечника здорового человека. В результате синдромы недуга уменьшились, ребенок реже страдал от истерик и лучше спал.

Ученые настаивают, что проводить подобную процедуру дома нельзя, поскольку это может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Так же не стоит прибегать к трансплантации бактерий до того времени, как технология не будет до конца изучена.


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