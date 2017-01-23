Эксперты назвали ряд проблем с половым членом, которые нельзя игнорировать

Если мужчина обнаружил в области яичек твердые безболезненные уплотнения, то это может свидетельствовать о развитии онкологи. Медики успокаивают, что часто такие «узлы» проходят с помощью обычного лечения препаратами и не говорят о раке. Однако нужно всё равно быть осторожными, ведь рак яичек – это одна из самых распространённых опухолей среди мужчин в возрасте 20-35 лет. Поэтому необходимо при первых же признаках обращаться к врачу, ведь если заболевание диагностировано на ранних стадиях, то в 99% случаев оно поддаётся лечению.Также к специалистам стоит обратиться мужчинам, которые во время оргазма чувствуют боль. Это может говорить о воспалении предстательной железы или, в крайнем случае, о раке простаты.Если есть трудность или жжение при мочеиспускании, то есть вероятность наличия у мужчины доброкачественной гиперплазии простаты или же инфекции мочеиспускательной системы.

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