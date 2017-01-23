Yooka-Laylee с мультиплеерным режимом представит Playtonic 11 апреля











Компьютерная видео игра Yooka-Laylee, находящаяся на завершающей стадии разработки, выполнена в жанрах платформер и action-adventure для платформ Linux, Windows, PlayStation 4, macOS, Wii U и Xbox One. Пройти линию можно будет не с одним, а даже с четырьмя геймерами. Совместная игра объединит игроков и позволит им вместе собирать бонусы и получать удовольствие от прохождения сложных заданий.В игре будут доступны восемь аркадных режимов, представляющие собой отдельные игровые площадки. Главные герои Yooka-Laylee - героический хамелеон Юка и «сумасшедшая» летучая мышь Лейли. Персонажи будут наделены способностью обретать неожиданные формы и новые способности. Игра призвана возродить жанр «collectathon», который был популярен с начала 90-х и до 2000-х годов. Yooka-Laylee будет оснащена кооперативным режимом для двух геймеров, помимо этого в ней будет восемь режимов для 2 и даже 4 игроков.Презентация новинки намечена на 11 апреля, после чего разработчики Playtonic обещают перевести ее на Nintendo Switch. Заказать игру Yooka-Laylee можно уже сегодня, на площадках Steam и Microsoft Store. Цена гаджета колеблется от 1200 до 1300 российских рублей.

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