Ученые выяснили, когда на Земле появилась любовь

Первые животные имели довольно крохотный мозг, состоящий из малого количества нейронов. Со временем объемы этого органа начали расти, в связи с чем природа предусмотрела особые механизмы развития живородящих существ. Так, поскольку большие объемы головы ставили бы под угрозу деторождение, в процессе эволюции роды животных стали наступать раньше, за счет чего на свет появлялось не готовое к жизни потомство.Ученые считают, что именно это стало причиной появления родительских инстинктов, чтобы взрослые особи хотели сохранить новорожденных. Ну а со временем любовь к потомству переросла в “любовь” к своему избраннику - по мере развития головного мозга. Помогли прийти к такому выводу исследования, которые показали, что одни и те же доли главного органа нервной системы отвечают и за родительский инстинкт, и за чувство любви.Также ученые отмечают, что причиной для моногамности стало еще и то, что самки приматов не спаривались (как и многие другие животные), пока кормили потомство молоком. Наилучшим вариантом для самца было убить новорожденного. В связи с этим приматы начали образовывать семьи, которые были необходимы для продолжения рода.Со временем человекообразные обезьяны эволюционировали в людей, а “любовь” осталась. Таким образом, прообраз этого чувства (родительский инстинкт) появился на Земле с первыми млекопитающими.

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