Ученые выяснили, когда на Земле появилась любовь

Британские ученые Университетского колледжа в Лондоне выяснили, когда на Земле появилась любовь. Оказалось, что это чувство зародилось еще до появления человечества.
Первые животные имели довольно крохотный мозг, состоящий из малого количества нейронов. Со временем объемы этого органа начали расти, в связи с чем природа предусмотрела особые механизмы развития живородящих существ. Так, поскольку большие объемы головы ставили бы под угрозу деторождение, в процессе эволюции роды животных стали наступать раньше, за счет чего на свет появлялось не готовое к жизни потомство.
Ученые считают, что именно это стало причиной появления родительских инстинктов, чтобы взрослые особи хотели сохранить новорожденных. Ну а со временем любовь к потомству переросла в “любовь” к своему избраннику - по мере развития головного мозга. Помогли прийти к такому выводу исследования, которые показали, что одни и те же доли главного органа нервной системы отвечают и за родительский инстинкт, и за чувство любви. Также ученые отмечают, что причиной для моногамности стало еще и то, что самки приматов не спаривались (как и многие другие животные), пока кормили потомство молоком. Наилучшим вариантом для самца было убить новорожденного. В связи с этим приматы начали образовывать семьи, которые были необходимы для продолжения рода.
Со временем человекообразные обезьяны эволюционировали в людей, а “любовь” осталась. Таким образом, прообраз этого чувства (родительский инстинкт) появился на Земле с первыми млекопитающими.
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