Ученые планируют сократить персонал и темпы исследований в Антарктике

Ученые Интернационального центра изучения Антарктики заявили, что в рамках проекта планируют уменьшить темпы исследований, а также сократить работающий персонал. Сообщается, что изменения связаны с возникновением множества угрожающих антропогенных факторов для экосистемы.
Сотрудники общественной организации коммуны Крайстчерч, расположенной в Новой Зеландии, утверждают, что частые исследования и размещения ученых на территории Антарктики, а также постоянная отправка грузов существенно вредит экосистеме. Помимо этого, специалисты полагают, что проведение опытов ударяет по кошельку многим стран-участниц в запущенной научной программе. По словам Эрика Ассендельфта, автора проектов, в ближайшие годы может вырасти стоимость отправки исследователей на территорию Антарктики. Тем временем, члены Международного научного общества исследований Антарктики заявляют, что природная зона является очень важной для проведения наблюдений, поэтому полностью отказаться от проекта нельзя. Некоторые зоозащитники стали требовать от научных работников убрать все построенные коммуникации.
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