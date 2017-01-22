Ученые планируют сократить персонал и темпы исследований в Антарктике

Сотрудники общественной организации коммуны Крайстчерч, расположенной в Новой Зеландии, утверждают, что частые исследования и размещения ученых на территории Антарктики, а также постоянная отправка грузов существенно вредит экосистеме. Помимо этого, специалисты полагают, что проведение опытов ударяет по кошельку многим стран-участниц в запущенной научной программе. По словам Эрика Ассендельфта, автора проектов, в ближайшие годы может вырасти стоимость отправки исследователей на территорию Антарктики.Тем временем, члены Международного научного общества исследований Антарктики заявляют, что природная зона является очень важной для проведения наблюдений, поэтому полностью отказаться от проекта нельзя. Некоторые зоозащитники стали требовать от научных работников убрать все построенные коммуникации.

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