В Бермудском треугольнике снова появляются давно исчезнувшие корабли

Так, весной 2015 года в Карибском море кубинская береговая охрана обнаружила корабль без экипажа. Позже выяснилось, что это судно - SS Cotopaxi - корабль, исчезнувший в Бермудском треугольнике в 1925 году. Изначально корабль появился в водах, в которых запрещена навигация. Экипаж на попытки установить связь не отзывался, тогда судно было решено перехватить. Подойдя к кораблю на более близкое расстояние, мореплаватели поняли, что перед ними именно тот, исчезнувший 90 лет корабль. Найти хоть какое-либо объяснение тому, что произошло в те далекие года, пока не удалось, но ученые продолжают работу в этом направлении.Отметим, Бермудский треугольник - акватория между Майами, Пуэрто-Рико и Бермудами. Этот район известен тем, что в нем при самых таинственных обстоятельствах пропадают не только морские, а и воздушные судна. Здесь исчезли десятки кораблей и самолетов. По мнению уфологов, всему виной сверхъестественные силы. При этом ученые не признают в Бермудском треугольнике никаких аномалий. По их мнению, корабли здесь пропадают из-за человеческого фактора и ошибки экипажей.

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