Mass Effect может ввести новую систему диалогов в игре

Mass Effect может ввести новую систему диалогов в новую часть Andromeda. В сети появились новые сведения о проекте.
Напомним, ранее в игре использовалась система диалогов под названием Renegade/Paragon. Многие считали ее набор фраз довольно скудным и хотели получить новый вариант общения.
Недавно появилась информация, что в Andromeda появится измененное диалоговое окно. Разработчики планируют внедрить новую систему на базе четырех категорий: Professional, Casual, Heart и Head. Так, пользователи смогут влиять на эмоциональную составляющую игровых героев. Создатели надеются, что это позволит внести разнообразие в социальную составляющую в приложении.
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