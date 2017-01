NPD: игровая индустрия США почти не возросла в 2016 году и принесла $30,4 млрд

Затраты выросли на покупку игр для мобильных, ПК, виртуальной реальности, подписок, портативных систем и покупок цифровых игр для консолей. В тоже время отмечено снижение в сегменте высокобюджетных игр. В 2016 году их было продано на 24% меньше, чем в 2015, причем они реализовывались по низкой цене.Высокий процент продаж зафиксировался у 3DS благодаря популярной игре Pokémon. Средняя стоимость Xbox One и PS4 снизилась на 15 %, покупатели приобрели меньше на 7 %, если сравнивать с 2015 годом.Самым большим спросом на рынке пользовалась игра 2016-ого Call of Duty: Infinite Warfare. На второй строчке оказалась Battlefield 1, далее Tom Clancy’s The Division, NBA 2K17, Madden NFL 17, Grand Thief Auto V, Overwatch и другие.Стоит особо отметить феномен Pokémon Go, который захватил весь мир. Благодаря ему Pokémon Sun и Pokémon Moon на портативной консоли Nintendo показали самые высокие результаты продаж.В прошлом году шлемы виртуальной реальности - Sony PlayStation VR, HTC Vive и Oculus Rift – выйдя на рынок, сразу показали высокий процент продаж.Отдельно аналитики отметили статистику продаж за декабрь. Оказалось, что реализация игровых устройств в США снизилась на 20 %, до $995 млн. Самый большой спрос был зафиксирован на PS4 благодаря PlayStation 4 Slim 500 Гбайт. Игры для портативных и стационарных консолей в декабре были проданы в меньшем количестве на $1,19 млрд, а для ПК — на $45,8 млн.

