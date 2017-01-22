Ученые: Тепло от ядра Земли двигает тектонические плиты планеты

Ученые доказали, что тепло от ядра Земли двигает тектонические плиты планеты. Такое утверждение может стать настоящей находкой, так как, изучив подробнее все нюансы, можно предугадать землетрясения.
Теперь ученые сомневаются, или подводные горные хребты являются пассивными границами между пластинами. Сами ученые утверждают, что такие исследования являются очень важными особенно для тех, кто изучает динамику Земли, тектонические плиты и вулканизм. Все то, что уже сформировалось о планете Земля, может быть абсолютно неверным, ведь данная теория перевернёт всё с ног на голову. Если будет доказано, что тепло, находящееся в ядре, играют огромную роль, то окажется, что тепла в нём куда больше, чем предполагалось. Магнитное поле планеты влияет на потом в жидком ядре. Последний континент Пангея был сформирован около 300 миллионов лет назад с Африкой. Он развивался, после чего распался на 7 континентов. Тогда и родился Атлантический океан. Ученые уверены, что Пангея это третий или четвёртый континент на Земле.
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