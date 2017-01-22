Twitter извинился за автоматическую подписку на новый аккаунт Трампа

Владелец соцсети Twitter Джек Дорси попросил прощения из-за системной ошибки, вследствие которой пострадали свыше 560 тысяч пользователей, подписанных на должностной аккаунт @POTUS, которым владел экс-президент Обама. Подписчики бывшего лидера США оказались автоматически добавлены на страницу после передачи ее Дональду Трампу.
Подписчики @POTUS 44, принадлежавшего Бараку Обаме, оказались добавленными в подписчики Дональда Трампа. После этого те, кто отписался от страницы, оказались вновь в списках подписчиков аккаунта. В результате этого пострадали 560 тысяч человек. По словам Дорси, в подписчиках аккаунта нового президента Трампа пользователи оказываются автоматически, после перехода @POTUS 44 в новые руки, однако ошибку вовремя исправили. Перед подписчиками, попавшими в неприятную ситуацию владельцы соцсети Twitter извинились.
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