Ученые ждут прибытия НЛО этим летом

У специалистов много вопросов и предположения по поводу космических летающих объектов. Практически никто не сомневается, что только высший разум может разработать такие вот корабли, которые часто меняют траекторию, а также летают с огромной скоростью. Ученые уверенны, что НЛО пилотируем.Такое явление как НЛО можно увидеть всё чаще за счёт того, что люди в этом разбираются, и уже есть новейшие технологии, способные вычислить это. Официально считается, что первый раз космический объект заметили 28 лет назад, и дали ему название «1991 VG». Но ранее НЛО посещало Землю ещё в 1975 году, правда, специалисты к этому отнеслись как к секретной ракете, сделанной в СССР.Ученые стараются всё рассчитать и пришли к выводам, что летом космический объект будет пролетать над Южным полушарием максимально близко к нашей планете. Специалисты будут к этому готовы, и сделают максимально качественно всё, чтобы получить и фотоснимки, и видео для дальнейшего изучения.

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