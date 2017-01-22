В начале августа 2017 года Россия запустит в открытый космос микроспутник

В начале августа 2017 года Россия намеревается запустить в открытый космос новый микроспутник. Сведения на странице в Facebook еще 19 января общественности предоставляет отечественный космонавт Александр Мисуркин.
По словам космонавта, запуск микроспутника российской стороной намечен на 2 августа. При этом ранее масс-медиа информировали, что впоследствии выход может быть несколько отложен вследствие аварии корабля "Прогресс". Посредством последнего на МКС намеревались доставить современный скафандр "Орлан-МКС". Также Александр Мисуркин пояснил, что в ходе недавней предполетной подготовки, имевшей место в ЦПК, проходила отработка ручного запуска микроспутников в процессе пребывания в открытом космосе. Помимо запуска первого наноспутника РФ в списке задач имеется очистка одного из иллюминаторов подотчетного РФ сегмента МКС. Кроме того, будет осуществляться демонтаж оборудования со специальными образцами, выставленными в рамках одного из других проектов.
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