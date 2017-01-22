Ученые: Организм человека на 97% состоит из звездного вещества

Теория, указывающая, что привычные земные объекты построены из материи, бывшей ранее частью ядер звезд, существует достаточно давно. Она выдвигалась астрономом Карлом Саганом. При этом после более подробного изучения вопроса астрономы заявили, что в новом исследовании им удалось проследить этимологию атомов организма людей. Ученые реализовали масштабный проект, а затем проанализировали данные и сделали вывод касательно того, что подавляющее количество самых важных химэлементов, ставших основой жизни, образовались в недрах звезд.Исследователи выявили концентрацию указанных веществ в 150 тысячах звезд нашей галактики Млечный путь. Процесс проводился путем анализа их спектров. Теперь ученые заявили, что можно смело говорить о том, что организм человека на 97% построен из звездного материала. Проведенная работа должна помочь понять новые детали о природе галактик и жизни звезд. Эксперты уверены, что ближе к центру Млечного пути будут обнаруживаться исключительно тяжелые элементы, что может быть объяснено присутствием более старых звезд, которые в процессе развития избавились от более легких атомов.

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