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Ученые сделали создание приложения для здорового сна главным объектом исследований

В последние годы изучение сна и создание приложения для улучшения его качества стало главным объектом для исследований ученых и разработчиков. Сосредоточившись на этой сфере жизни человека, специалисты пришли к ряду выводов, которые могут кардинальным образом поменять представления людей об отдыхе и бодрствовании.

Ученые сделали создание приложения для здорового сна главным объектом исследований


Группа американских исследователей решила досконально изучить процесс сна и его влияние на организм. Новое исследование проводят ученые из SleepScore Labs, помимо прочего разработчики из этой организации намерены создать новое приложение, которое поможет улучшить качество сна за счет особого контроля этого процесса.

Специалисты заявляют, что их новая разработка будет действовать даже для людей, которые страдают бессонницей. Добиться таких результатов они намерены с помощью процессов, которые будут отслеживать состояние, как самого спящего человека, так и условий, в которых он засыпает. Новое приложение от американских ученых сможет контролировать температуру подушки и даже жесткость матраса.

В исследовании американских ученых примут участие и фитнес-бренды, которые поделятся своими наработками в сфере контроля процессов в организме человека при помощи специальных браслетов. Разработчики уверяют, что в будущем они смогут создать целую экосистему для здорового сна.

Колин Лолор, один из участников исследовательской группы, рассказал, что их работа является очень актуальной, так как в современном мире все больше людей страдают от бессонницы, а качество сна в последние годы значительно снизилось, что делает появления специального приложения крайне необходимым.


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