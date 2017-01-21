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Ученые определили, кто взламывает страницы в соцсетях чаще всего

Ученые установили, кто чаще всего взламывает страницы в социальных сетях. Об этом рассказали в пресс-центре Университета Британской Колумбии.

Ученые определили, кто взламывает страницы в соцсетях чаще всего


По словам специалистов, примерно 25 процентов взломщиков являются друзьями или знакомыми пострадавших. Кроме того, чаще подобными «преступлениями» занимаются представительницы прекрасного пола. По словам ученых, большая часть девушек взламывает страницы своих молодых людей для того, чтобы уличить их в измене.
Ученые провели социологическое исследование, в котором приняли участие примерно 3000 человек. В ходе опроса удалось установить, что примерно 60 процентов всех респондентов, большую часть из которых составляли девушки, задумывались о том, чтобы взломать страницы своих вторых половинок и получить доступ к личной переписке. Примечательно, что мужчины более спокойно относятся к подобному методу слежения за своими спутницами. По словам опрошенных, во взломах нет особого смысла, так как человек, который обманывает свою вторую половинку, скорее всего скроет следы.


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