Ученые: Множество больных раком легких не получают необходимого лечения

В рамках исследования ученые проанализировали имеющиеся в базе данных US National Cancer сведения, охватывая периоды с 1998 по 2012 год. В итоге удалось установить, что порядка 20% граждан с немелкоклеточным раком легкого (НМРЛ) впоследствии не подвергались требуемому лечению, например, химиотерапии или же хирургическому вмешательству. Притом НМРЛ считается одной из наиболее стремительно развивающихся раковых форм. В большинстве своем в лечении отказывали пожилым гражданам, женщинам, а также лицам с низким уровнем доходов. Число тех, кто остался без лечения, со временем даже несколько возросло.Многим пациентам оказывалась только стандартная терапия, хотя они нуждались в особом лечении. Так, благодаря курсу химиотерапии человек мог прожить бы в среднем еще на 10 месяцев больше, чем при обычных процедурах.

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