В NASA отметили роль Индии в открытии космических объектов

Астрономы сообщили о самых важных открытиях, которые совершались с участием молодых специалистов из Индии. В частности, отметили вклад в развитие современной астрономии молодых учёных Сахила Вадхва и Амахота Сингха. Именно они работали над индийскими программами, которые реализовались совместно с США. Молодые ученые могут с полным правом звать себя первооткрывателями объекта PO24 который представляет собой астероид.NASA поблагодарила людей за содействие, а также призвала молодёжь всего мира более активно принимать участие в реализации новых научных разработок. Сами индийские ученые люди сознались, что космические исследования являются весьма важной частью их жизни. Путем привлечения к новым проектам они смогли получить новую страсть в жизни, которую теперь успешно развивают. Если брать в расчет проблемы с бедностью на территории Индии, то наблюдение за космосом фактически помогает вывести сотрудников отрасли из нищеты и даже получить всемирную славу.

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