Учёные: Переезд на новое место жительства меняет привычки людей к лучшему

Учёные, сотрудничающие с Университетом Бата, рассказали о пользе переезда. По словам экспертов, новое исследование свидетельствует о том, что смена места жительства способна изменить привычки людей, указывается на страницах издания The Daily Mail со ссылкой на материалы оригинального изыскания.
Для эксперимента ученые привлекли 800 добровольцев, среди которых 50% сменили фактическое место жительства. Остальные оставались на одном месте не менее двух лет. При этом все испытуемые получили предложение пройти соцопрос, в котором должны были рассказать о собственных привычках. Суммарно бланк включал 25 пунктов на эту тематику. После завершения анализа эксперты сделали вывод о том, что люди, которые переехали на новое место жительства, значительно чаще изменяют свои привычки на более полезные и в целом демонстрируют тенденции к коррективам в лучшую сторону. Для смены привычек многим респондентам потребовалось приблизительно 3 месяца. Данные период исследователи обозначили как «окно возможностей». Они подчеркнули, что ежедневно повторяемая модель поведения может привести к приобретению совершенно новых привычек.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/172897-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.