Учёные: Переезд на новое место жительства меняет привычки людей к лучшему

Для эксперимента ученые привлекли 800 добровольцев, среди которых 50% сменили фактическое место жительства. Остальные оставались на одном месте не менее двух лет. При этом все испытуемые получили предложение пройти соцопрос, в котором должны были рассказать о собственных привычках. Суммарно бланк включал 25 пунктов на эту тематику.После завершения анализа эксперты сделали вывод о том, что люди, которые переехали на новое место жительства, значительно чаще изменяют свои привычки на более полезные и в целом демонстрируют тенденции к коррективам в лучшую сторону. Для смены привычек многим респондентам потребовалось приблизительно 3 месяца. Данные период исследователи обозначили как «окно возможностей». Они подчеркнули, что ежедневно повторяемая модель поведения может привести к приобретению совершенно новых привычек.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/172897-news.html