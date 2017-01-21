Nokia разработает новый планшет с диагональю 18,4 дюймов

Базирующаяся в Финляндии компания Nokia занялась разработкой нового игрового планшета, который обзаведется дисплеем на 18,4 дюймов. Информацию об этом распространяют иностранные масс-медиа и представители фирмы сведения пока не подтверждали.
Слухи о новой разработке Nokia появились после того, как на просторах бенчмарка GFXBench были обнародованы некоторые характеристики нового планшета от финской компании. Согласно предварительной информации, устройство может обзавестись процессором на восемь ядер, а объем оперативной памяти достигнет 4 ГБ. Наиболее примечательной особенностью планшета от Nokia станет внушительных размеров экран на 18,4 дюймов, также гаджет оборудуют двумя камерами, основной и "фронталкой", каждая из которых получит по 12 Мп. Приятным моментом является для пользователей то, что они смогут записывать видеоролики в формате 4К, а в качестве ОС, предварительно, выбрана Android 7.0 Nougat. Официальной даты презентации устройства от Nokia источники не называют, но ожидается, что мир планшет увидит до конца 2017 года.
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